Giro di boa per la fiction La dottoressa Giò con protagonista Barbara D'Urso nei panni della ginecologa Giorgia Basile, tornata ad indossare il camice a distanza di venti anni dalla messa in onda dell'ultima puntata di questa serie. Stasera verrà trasmesso il terzo dei quattro appuntamenti di questa nuova stagione che si potrà rivedere anche in replica streaming online sul sito gratuito di Mediaset, accedendo alla sezione dedicata alla serie tv. [VIDEO]

Dove rivedere la terza puntata de 'La dottoressa Giò' in streaming online

Nel dettaglio, infatti, per tutti coloro che stasera non potranno seguire la terza puntata de La dottoressa Giò in prima visione assoluta su Canale 5, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere l'episodio in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e telefoni cellulari.

In questo modo, quindi, gli spettatori e fan de La dottoressa Giò potranno rivedere questo terzo episodio, ma anche tutti quelli che sono andati in onda fino a questo momento, direttamente dal proprio dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

La fiction con la D'Urso si avvia così verso il gran finale di questa stagione che non ha ottenuto proprio i risultati sperati dal punto di vista auditel. Settimana dopo settimana, infatti, la media di spettatori è scesa sempre più fino ad arrivare alla drastica soglia dei due milioni e mezzo di spettatori.

Cambia la programmazione de 'La dottoressa Giò'

La scorsa settimana, infatti, la Serie TV è stata battuta nettamente dagli ascolti di ''Che tempo che fa'' di Fabio Fazio in onda su Rai Uno e al tempo stesso è stata tallonata anche dagli ascolti de Le Iene, che su Italia 1 ha conquistato l'attenzione di oltre due milioni di spettatori arrivando a superare la soglia dell'11% di share, mentre La dottoressa Giò si è fermata al 10.50%.

Difficile, quindi, pensare che alla luce dei risultati d'ascolto ottenuti fino a questo momento, la fiction possa essere riconfermata in palinsesto per un'ipotetica nuova stagione. [VIDEO] Al momento, infatti, in casa Mediaset non si parla di un possibile rinnovo.

Intanto, per tutti i fan della serie, vi aggiorniamo che in vista del finale di stagione La Dottoressa Giò cambierà anche giorno di messa in onda. La quarta e ultima puntata non verrà trasmessa domenica prossima ma è stata anticipata a martedì 29 gennaio su Canale 5.

La D'Urso si prepara per il ritorno in prima serata

Intanto, però, la D'Urso si gode il successo delle sue trasmissioni in onda tutti i giorni su Canale 5. Il suo Pomeriggio 5, per esempio, è il programma leader della fascia oraria del tardo pomeriggio, con una media giornaliera che oscilla tra il 16 e il 18%. Con questi risultati, la conduttrice batte nettamente gli ascolti del programma rivale La vita in diretta, inchiodato al 12-13% di share.

La conduttrice, inoltre, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che in queste settimane sta già lavorando al suo nuovo programma che vedremo in onda in prime time a fine febbraio. Trattasi di un nuovo talk show che dedicherà ampio spazio soprattutto ai reality show: prima all'Isola dei famosi e successivamente al Grande Fratello 16 che sarà condotto sempre dalla D'Urso a partire da aprile.

Insomma un finale di stagione tutt'altro che semplice per la conduttrice, impegnatissima su diverse produzioni tra prime time e daytime.