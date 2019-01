Annuncio

Annuncio

Gracia e Hipolito, insieme ad Elsa e Antolina, torneranno a far parlare di loro nelle nuove puntate de Il Segreto [VIDEO] in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Tutto inizierà quando l'Hermosa noterà Tiburcio molto triste dopo la partenza di sua moglie Dolores per il viaggio di nozze. Il circense, infatti, cadrà letteralmente in depressione, tanto che la moglie di Hipolito chiamerà la donna barbuta. Purtroppo anche questo tentativo fallirà miseramente dopo che a Puente Viejo avevano cominciato a circolare delle voci su una presunta loro relazione.

Leggi anche Spoiler Il Paradiso Delle Signore: Andreina e Luca si incontrano di nascosto

Il Segreto: Gracia e Hipolito lasciano Puente Viejo

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che Tiburcio deciderà di raggiungere la sua amata, acquistando dei biglietti per la Cina dopo aver fatto tappa a Londra.

Advertisement

Ma Tiburcio non sarà il solo a lasciare il borgo iberico. Gracia, infatti, avanzerà l'idea di partire per le Alpi in quanto ha saputo che esistono dei modi per partorire con meno dolore, visto che ormai mancano pochi mesi alla nascita del loro primogenito. Dall'altro canto, Hipolito accetterà di seguire la sua sposa, nonostante non sia convinto della sua scelta. Tuttavia, il figlio di Pedro tornerà di tanto in tanto a Puente Viejo. Un espediente per permettere all'attrice Carmen Canivell di dare alla luce la sua bambina.

Il Segreto, anticipazioni: Antolina tenta il suicidio, Elsa la salva

Le trame de Il Segreto [VIDEO] in onda nelle prossime settimane svelano che Antolina vedrà l'arrivo di Don Amacio, il padre di Elsa, che credeva morto durante l'attentato al matrimonio di Isaac. Fortunatamente, la Laguna potrà riabbracciare uno dei famigliari, il quale gli rivelerà di essere sicuro che Antolina e Jesus avessero una storia d'amore segreta.

Advertisement

I migliori video del giorno

Padre e figlia, a questo punto, inizieranno ad indagare sull'ex ancella.

Don Amancio, nel frattempo, chiederà alla figlia di tornare con lui a casa per ricominciare una vita lontano da tanto dolore. Ma Elsa si opporrà a lasciare Puente Viejo, in quanto è sicura che la biondina abbia manipolato il falegname. Isaac, intanto, deciderà di rimandare il matrimonio con Antolina poiché prova ancora dei sentimenti fortissimi nei confronti della Laguna, sebbene sia deciso ad assumersi le responsabilità del figlio in arrivo. Il falegname, a questo punto, uscirà allo scoperto, tanto che Antolina tenterà di convincerlo a formare la famiglia che tentato desiderava insieme a lei.

Successivamente, la giovane scriverà una lettera dove dichiarerà l'intenzione di suicidarsi per attirare l'attenzione di Isaac. La donna, infatti, sarà ritrovata svenuta da Elsa. Proprio quest'ultima farà vomitare la sua ex ancella dopo aver capito che ha ingerito delle erbe velenose. Isaac, vinto dai sensi di colpa, sarà pronto a sposarla mentre Marcela nutrirà molti dubbi sull'ingestione della sostanza tossica, visto che avrebbe potuto nuocere al bambino che porta in grembo.