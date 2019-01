Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la telenovella campione di ascolti [VIDEO]delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate in onda a fine gennaio in Spagna, svelano che Felipe e Trini avranno un bruttissimo scontro a causa di Celia. Ursula Dicenta, intanto, sarà accusata di omicidio, mentre Lucia lascerà Samuel sull'altare.

Una Vita, trame spagnole: Felipe contro Trini

Lucia chiederà a Samuel di rimandare il matrimonio, in quanto vuole stare vicina alla cugina, addolorata dopo la perdita del bambino. [VIDEO] Le trame iberiche di Una Vita annunciano che il commissario crederà che Frate Guillermo sia stato ucciso con delle erbe servite da Ursula Dicenta, mentre Inigo cambierà idea su Tito.

Il cioccolatiere, infatti, scoprirà che il giovane partecipa a degli incontri clandestini. Donna Susana, intanto, potrà tirare un sospiro di sollievo, visto il miglioramento delle condizioni del figlio di Simon e Elvira.

In chiesa, Padre Telmo darà la colpa ad Espineira per la morte del suo mentore, mentre l'avvocato Alvarez Hermoso tornerà a casa. Qui Lolita lo informerà della perdita del figlio da parte della sua adorata moglie mentre Trini si sentirà in colpa, tanto da voler incontrare l'amica. Proprio quest'ultima dichiarerà al commissario di aver udito la vecchia istitutrice discutere con Frate Guillermo nella stessa giornata del suo decesso. Dall'altro canto, Inigo perdonerà Tito, il quale diventerà un pugile esemplare. A casa Alvarez Hermoso, Felipe proibirà a Trini di incontrare Celia, in quanto ritenuta responsabile dell'aborto. Neppure Ramon farà cambiare idea al disperato avvocato, mentre Padre Telmo deciderà di lasciare il sacerdozio per colpa di una donna.

Una Vita: Samuel lasciato sull'altare da Lucia

Gli spoiler iberici di Una Vita, in onda a fine gennaio rivelano che Fabiana confesserà a Mendez di aver visto l'educatrice urlare contro Frate Guillermo, tanto che le forze dell'ordine formuleranno il suo arresto.

Lucia, nel frattempo, farà in modo che la cugina e Celia facciano pace, mentre Telmo chiederà all'avvocato Alvarez Hermoso di aiutare Ursula ad uscire di galera. Successivamente l'Hermosa informerà il marito di essersi riconciliata con la matrigna di Maria Luisa. Inoltre la nobildonna le donerà tutti gli indumenti che aveva acquistato per la sua creatura.

Telmo, nel frattempo, arriverà in chiesa, vestito da laico durante lo sposalizio da Samuel e Lucia. Ma ecco arrivare il colpo di scena: quest'ultima lascerà il figlio di Jaime Alday sull'altare, tanto da innescare la sua furia. Infine Celia si offrirà di vegliare sull'amica fino alla nascita del bebè, mentre Liberto chiederà a Samuel di porgere le sue scuse agli ospiti presenti in sala.