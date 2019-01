Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Una vita", la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda questa settimana [VIDEO]in Spagna, svelano che Maria Luisa e Victor lasceranno Acacias 38 dopo aver salutato tutti i parenti.

Celia, purtroppo, perderà il bambino tanto desiderato, mentre il tutore di Padre Telmo verrà ucciso.

Una Vita anticipazioni: la partenza di Maria Luisa e Victor

I Palacios daranno il benvenuto in famiglia a Lolita.

Frattanto una nuova cameriera prenderà il posto di quest'ultima, mentre Antonito premerà per andare al più presto in luna di miele.

Gli spoiler spagnoli di "Una Vita" svelano che Padre Telmo rivelerà a Frate Guillermo che Espineira ha minacciato di far del male a Lucia.

Victor e Maria Luisa, intanto, trascorreranno alcuni giorni ad Acacias 38 in compagnia di familiari e amici.

Inigo proporrà a Tito di combattere contro un pugile francese, mentre Casilda incoraggerà Jacinto a tornare a casa. In chiesa, Padre Telmo chiederà a Lucia di non convolare a nozze con Samuel. Il priore Espineira, intanto, racconterà a Frate Guillermo alcuni dettagli inediti su Telmo.

A casa Palacios, Ramon e Trini saluteranno Victor e Maria Luisa in partenza per Parigi. Diverso, invece, sarà l'umore di Donna Susana, la quale riceverà un preoccupante telegramma. Infine Liberto rivelerà a Inigo di essere preoccupato per il pugile, a causa della sua indole troppo libertina.

Una Vita: Celia abortisce, Paciencia muore

Le trame delle puntate di "Una Vita" in onda dal 14 al 18 gennaio in Spagna riportano che Padre Telmo rivelerà a Guillermo la verità su Samuel.

In un secondo momento si recherà da Lucia per provare ad aprirle gli occhi sul suo futuro marito. Celia andrà a far compere con Trini, ma proprio quest'ultima sarà colpita da un leggero malore.

Inigo riceverà una multa piuttosto salata dalla federazione di pugilato per la mancata partecipazione di Tito all'incontro già organizzato. Donna Susana, intanto, riceverà brutte notizie sul nipote, mentre Trini comincerà ad accusare dei dolori più forti e pregherà Celia di andare a chiedere aiuto ma, al suo ritorno, quest'ultima si sentirà male e avrà uno svenimento.

In chiesa, Padre Telmo scoprirà che qualcuno ha ucciso il suo mentore, e tutto ciò lo farà cadere in una condizione di profonda disperazione e frustrazione. Intanto Samuel vieterà a Lucia di fare le condoglianze al prete.

Trini e Cesareo accompagneranno Celia in ospedale [VIDEO], dove i medici non potranno fare altro che constatare la perdita del bambino. La moglie di Ramon, a questo punto, si sentirà in colpa nei confronti della sua cara amica. Infine Servante riceverà una bruttissima notizia da Cuba: Paciencia è morta.