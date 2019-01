Annuncio

Annuncio

Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani hanno deciso di chiudere la loro relazione. Dopo alcuni giorni di silenzio, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha lanciato una frecciatina al suo ex fidanzato. La stessa Ginevra dopo alcuni rumor in merito ad una presunta rottura con il tronista Claudio D’Angelo, aveva deciso di fare chiarezza. Attraverso un video postato sui social, la ragazza aveva confermato la fine della relazione con il tronista. Alla base della rottura tra i due, secondo la Pisani c’erano le poche attenzioni da parte di D’Angelo nei confronti della sua fidanzata.

Dal canto suo invece, l’ex tronista aveva dichiarato ai suoi follower di aver fatto di tutto per ricucire il rapporto ma invano.

Dopo alcuni giorni di silenzio in merito alla vicenda, l’ex corteggiatrice del dating ideato e presentato da Maria De Filippi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Advertisement

La donna, prima ha pubblicato un video in cui si divertiva ad imitare un personaggio famoso. In un secondo momento tramite una Instagram Stories, Ginevra ha scritto [VIDEO]: “Menomale che sono una che se ne frega delle cose che scrive la gente”. In realtà a chi sia realmente rivolta la frase con un velo polemico non possiamo saperlo, ma sono davvero tanti i fan della ragazza che hanno pensato fosse rivolta al suo ex fidanzato. Viste le numerose domande da parte dei follower di Ginevra, chissà che la ragazza non decida di dare un’ulteriore chiarimento via social.

Claudio D’Angelo: ‘Ginevra mi ha lasciato con una telefonata’

Gli addii tra due persone sono quasi sempre molto sofferti, soprattutto quando una storia è importante. I due giovani si erano conosciuti a Uomini e Donne, dove avevano scelto di uscire insieme.

Advertisement

I migliori video del giorno

Claudio D’Angelo nei giorni scorsi dopo il messaggio d’addio da parte di Ginevra pubblicato sui social [VIDEO], ha voluto dire la sua. “Questa storia per me è stata molto importante, ho imparato a fare tante cose dalle grandi alle più piccole. Rispetto le tue scelte, in questi due anni ti ho amata tantissimo e non ti odierò. Mi da solo fastidio essere lasciato con una telefonata”. L’ex tronista di Riccione ha inoltre confessato di vivere un periodo davvero duro, causato proprio per la fine della storia con Ginevra Pisani. Al messaggio di D’Angelo è seguita la replica della modella partenopea in cui evidenziava una situazione ben diversa da quella descritta dal suo ex compagno. Il messaggio pubblicato da Ginevra in un secondo momento è stato rimosso dopo pochi poco tempo.