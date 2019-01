Annuncio

Da circa un mese gli appassionati di Uomini e donne sono a conoscenza della nuova modalità sulle scelte dei tronisti di questa stagione e che come sappiamo, avverranno nelle puntate serali del dating show di Maria De Filippi. Di queste ultime ore la notizia che la prima puntata potrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5 [VIDEO]proprio di venerdì a partire dal mese di febbraio. La novità di quest'anno non riguarderà Andrea Cerioli, in quanto l'ex tronista bolognese ha già effettuato, a sorpresa, la sua scelta nelle scorse registrazioni del trono classico.

Dalle anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news' siamo invece a conoscenza che la prima scelta che vedremo al serale sarà quella diTeresa Langella, la quale si è detta pronta a passare un giorno e una notte nella villa insieme ai due corteggiatori Andrea e Antonio prima di prendere la fatidica decisione.

Uomini e Donne, la scelta di Teresa a febbraio in prima serata

Teresa Langella sarà la prima tronista protagonista del nuovo format delle scelte di Uomini e Donne di questa stagione. Come ampiamente annunciato dalla padrona di casa infatti, le scelte di Teresa, Luigi, Lorenzo e Ivan verranno trasmesse in prima serata su Canale 5. Se sino ad ora non vi era una data certa sulla messa in onda delle puntate, attraverso il sito 'Davidemaggio.it' veniamo a sapere che la prima puntata del serale di U&D dovrebbe essere trasmessa di venerdì in prima serata su canale 5, presumibilmente verso metà febbraio. Dalle anticipazioni si scopre inoltre che, le puntate previste saranno tre anziché quattro, come inizialmente annunciato. Non è dato sapere se la quarta puntata slitterà nel mese di marzo o se qualcuno dei tronisti non sceglierà in prima serata.

La prima puntata del serale di Uomini e Donne dovrebbe essere di venerdì

L'attesa per vedere in onda il serale di U&D sta per finire e probabilmente a partire da metà febbraio potremo assistere alle scelte dei tronisti che, come anticipato, dovrebbero occupare il palinsesto del venerdì sera di Canale 5. La Langella dovrebbe essere la prima, dato che la giovane a sorpresa, nel corso dell'ultima registrazione del trono classico, si è detta pronta a prendere la sua decisione. La napoletana è arrivata al termine del percorso con due corteggiatori molto diversi tra loro ma che evidentemente le hanno fatto battere il cuore, stiamo parlando di Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. In attesa di scoprire quale sarà la scelta della Langella, dagli ultimi spoiler veniamo a sapere che il percorso di Luigi Mastroianni si sta facendo particolarmente difficile [VIDEO]: il giovane siciliano sembra essere stato folgorato da una nuova corteggiatrice, Valentina, ma sembra aver perso Irene e Sonia. In attesa di ulteriori novità non resta che attendere la messa in onda delle tanto attese puntate serali di Uomini e Donne che, come ricordiamo, vedranno la partecipazione come voce narrante, anche di Giulia De Lellis e Gemma Galgani.