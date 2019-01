Annuncio

Nuove e avvincenti puntate di Una vita ci attendono anche nella settimana, che va da domenica 20 gennaio a venerdì 25 gennaio: ad Acacias non mancheranno i colpi di scena. Le trame dei nuovi episodi della soap iberica ci svelano che, dopo il suo ritorno nel quartiere, Elvira sta facendo di tutto per conquistare Simon e sembra riuscire nel suo intento, dato che i due diventeranno amanti. Nel frattempo, l'intervento al quale si è sottoposto Samuel è andato a buon fine e ben presto il giovane Alday recupererà le forze, iniziando una nuova vita con la moglie Blanca, la quale viene a sapere da Ursula che la gemella Olga è ancora viva [VIDEO], cominciando così, con l'aiuto del marito, le ricerche della gemella perduta.

Anticipazioni dal 20 al 25 gennaio: Simon fa l'amore con Adela

Le anticipazioni ci svelano che vi sarà una svolta nel rapporto tra Adela e Simon. Il maggiordomo in un primo momento intraprenderà una relazione extraconiugale con Elvira, la donna che non ha mai dimenticato nemmeno quando credeva fosse morta nel naufragio.

Dal canto suo la Valverde, dal momento del suo ritorno ad Acacias, ha fatto di tutto per riconquistare il suo amato, incurante del fatto che l'uomo si sia appena sposato con Adela. La tresca tra i due verrà scoperta dalla ex suora che, come vedremo, inizierà a procurarsi delle ferite, destando la preoccupazione di donna Susana. Vedremo quindi che la sarta parlerà con Simon, invitandolo a prendersi cura maggiormente della moglie. Anche Samuel rimprovererà il Gayarre per la relazione extraconiugale con Elvira [VIDEO]e stando alle anticipazioni sarà in questo frangente che il maggiordomo prenderà una drastica decisione. Simon infatti pianterà in asso Elvira e tornerà da Adela, consumando per la prima volta il matrimonio con la moglie.

Trame Una Vita, Olga ferisce gravemente Ursula

Le trame degli episodi in onda dal 20 al 25 gennaio prossimi ci svelano che Ursula tenta di convincere Blanca che la sorella gemella Olga sia ancora viva.

I fratelli Alday decideranno di aiutare Blanca nelle ricerche della sorella perduta, anche se Samuel pare convinto che sia solo una invenzione di Ursula per tenersi vicino Blanca appunto. Nei prossimi episodi vedremo che la dark lady incontrerà il suo scagnozzo, venendo a sapere che l'uomo ha incontrato Olga. Nel frattempo proprio ad Acacias ricomparirà Olga, la quale tenterà di uccidere Ursula, accoltellandola e ferendola gravemente. La Dicenta verrà salvata grazie al pronto intervento di Blanca e Liberto [VIDEO], mentre Olga scomparirà di nuovo nel nulla prima dell'arrivo della sorella. Nuovi e avvincenti episodi di Una Vita attendono i telespettatori anche la prossima settimana e che ricordiamo, andranno in onda a partire dalle 14,10 su canale 5.