Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni della soap Beautiful riguardanti le puntate in onda dal 20 gennaio al 26 gennaio 2019 riservano molti colpi di scena riguardanti la famiglia Forrester e il tentato omicidio di Bill Spencer.

Dopo anni di assenza vedremo il ritorno nella soap americana della madre di Steffy, Taylor Hayes [VIDEO], la quale farà una confessione sconvolgente. Nel frattempo Bill Spencer approfitterà dei ricordi confusi di Liam e lo ricatterà e così farà anche con l'altro figlio Wyatt, deciso a sposare l'ex moglie del padre Katie.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riservano i nuovi episodi di Beautiful che, come ricordiamo, verranno trasmessi a partire dalle 13,40 su Canale 5.

Anticipazioni dal 20 al 26 gennaio: Taylor torna a Los Angeles, Liam convinto di essere colpevole

Ridge è stato scarcerato dopo che Bill ha ritirato le accuse ed in casa Forrester si festeggia per i rilascio dello stilista.

Advertisement

Steffy confidandosi con il padre, si dice convinta che Liam stia nascondendo qualcosa e sarà poi il giovane Spencer e a fare una choccante confessione alla moglie, dicendosi convinto di essere stato lui a sparare a Bill. Le anticipazioni ci svelano che Steffy non crederà affatto alla colpevolezza del marito, il quale ha ricordi confusi su quanto successo a seguito della commozione cerebrale. Nel frattempo vedremo che vi sarà l'inaspettato ritorno a Los Angeles di Taylor, la madre di Steffy, la quale sarà furiosa con Bill per aver rovinato il matrimonio della figlia e Liam. Il magnate nel frattempo è stato dimesso dall'ospedale e ha fatto il suo ritorno a casa.

Beautiful: Taylor ha sparato a Bill, il ricatto di Bill ai figli

Gli spoiler sulle puntate in onda dal 20 al 26 gennaio 2019 ci svelano che, Bill ricatterà Liam dicendogli che, se non vuole essere denunciato per tentato omicidio, dovrà farsi da parte con Steffy.

Advertisement

Il magnate spingerà il figlio tra le braccia di Hope, in modo da avere Steffy accanto a sé. Anche Wyatt verrà ricattato dal padre, dopo che il giovane confiderà di voler sposare Katie. Le anticipazioni ci svelano che Taylor giungerà a casa del magnate e inaspettatamente farà una rivelazione sconvolgente: è stata lei a sparare alle spalle a Bill. Ridge e Brooke nel frattempo, ignari di tutto, saranno preoccupati per suo ritorno. La confessione di Taylor scagiona quindi Liam [VIDEO], il quale è pertanto innocente e non ha sparato al padre come credeva di aver fatto.

Nuove e avvincenti puntate della soap Beautiful ci attendono anche la prossima settimana e non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire cosa succedrà dopo il ritorno a Los Angeles di Taylor.