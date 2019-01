Annuncio

Recentemente l'ex partecipante di Uomini e donne Sara Affi Fella ha riaperto tutti i suoi canali social [VIDEO] chiedendo pubblicamente scusa a Maria De Filippi e dichiarandosi pentita per aver mentito nel corso della sua partecipazione al programma. Ma per la ragazza non sembra esserci pace dato che, a causa di un'intervista sul settimanale "Chi" di un amico del suo ex Nicola Panico, è scoppiato un nuovo scandalo.

L'intervista di Maurizio

Maurizio si dichiara amico di Nicola Panico e decide di parlare pubblicamente, sul settimanale "Chi, della relazione tra Nicola e Sara.

Secondo l'uomo Sara starebbe ancora prendendo in giro tutti e continuando a raccontare falsità. Nell'intervista concessa alla rivista, infatti, il ragazzo ha spiegato di star parlando pubblicamente lui al posto di Nicola perché lui non vuole più smascherare la sua ex.

Secondo Maurizio la storia tra Sara e Panico sarebbe ripresa dopo che la donna si sarebbe recata all'hotel dove alloggiava Nicola per chiedergli perdono e spiegarli che il suo rapporto con il giocatore di serie A, Parigini, era stato solo un errore temporaneo. Nicola, secondo le parole di Maurizio, avrebbe dunque creduto a Sara decidendo di darle supporto, specie perché la ragazza non stava bene ed aveva bisogno di aiuto. La donna, infatti, secondo quanto da lei stesso dichiarato, sarebbe diventata [VIDEO] anoressica a causa dello stress e del dolore che tutta la terribile storia le ha causato. Anche su questo punto, secondo Maurizio, le cose sarebbero leggermente diverse: Sara, secondo lui, sarebbe andata da uno psicologo solo per un breve periodo, e sarebbe dimagrita molto a causa dell'ansia e del nervosismo.

L'uomo ha poi proseguito spiegando che Nicola ha scoperto intorno a dicembre che la ragazza si vedeva ancora con Parigini. Lo stesso Parigini poi, sarebbe venuto a conoscenza del rapporto tra Sara e Nicola grazie a Maurizio, che avrebbe deciso di informarlo su Instragram di quello che stava accadendo. A questo punto Sara, per difendersi, avrebbe chiesto addirittura a Nicola di negare i loro rapporti per proteggerla, ma il calciatore non ci avrebbe creduto.

L'intervista di Sara secondo Maurizio: solo un modo per ripulire l'immagine della giovane

La recente intervista di Sara, nella quale tra le altre cose la donna non si esprime positivamente nei confronti di Nicola, ha fatto nascere un nuovo caso Sara, dopo mesi di tranquillità per la giovane. Nicola sarebbe stato al corrente dell'intenzione di Sara di rilasciare l'intervista, ma non si sarebbe aspettato le accuse nei suoi confronti. Secondo Maurizio, insomma, Sara avrebbe deciso di fare l'intervista con l'intento di ripulirsi l'immagine e poter riattivare i propri social. Alle accuse di Maurizio Sara ha deciso di rispondere sul proprio profilo Instagram, definendo la dichiarazione dell'uomo "cazzata" e spiegando che l'uomo le fa "schifo".