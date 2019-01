Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi [VIDEO] da oltre 15 anni su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Anna Tedesco, una vecchia conoscenza del trono over. La donna, infatti, ha rivelato alcuni dettagli inediti del programma, rilasciando un'intervista a Super Guida Tv.

Anna Tedesco svela i motivi dell'abbandono al trono over

Anna Tedesco torna a far parlare di sé dopo aver svelato che Giorgio Manetti ha trovato finalmente l'amore [VIDEO].

L'ex dama del trono over ha rilasciato un'intervista esclusiva al portale Super Guida Tv, dove ha parlato di Uomini e Donne e dei suoi progetti per il futuro.

Scendendo nel dettaglio, Anna ha dichiarato che la decisione di abbandonare il programma è stata sofferta e dettata soprattutto dai continui scontri con l'opinionista Gianni Sperti.

A tal proposito, ha detto di esserci rimasta molto male quando è stata definita "un'amica di letto" dopo che alcune segnalazioni avevano riferito che tra lei e Giorgio Manetti c'erano stati alcuni baci. Un'accusa che ha lasciato l'amaro in bocca non solo a lei ma anche a suo figlio. Di qui la decisione di abbandonare il programma a metà puntata a bordo di un taxi. Durante l'intervista ha lanciato dei dardi velenosi contro Gianni Sperti, definendolo un inquisitore, tanto da non capire il suo accanimento senza prove. Infine Anna Tedesco ha rivelato di sentire ancora Giorgio Manetti, tanto di avere instaurato un'amicizia profonda con la sua compagna che non è mai stata gelosa di lei.

U&D: Anna Tedesco 'ripensa' a Nino

Svelati i motivi dell'abbandono al programma di Maria De Filippi, Anna Tedesco ha parlato di Nino.

A tal proposito, la donna ha svelato che quando l'ha visto in tv ha avuto un "colpo al cuore". Inoltre ha ammesso di aver avuto voglia di tornare in studio per riprenderselo, sebbene sia molto cambiato, però poi questa sensazione le passa, cambiando canale. La donna, infatti, ha dichiarato che prima era premuroso e dolce mentre ora è molto polemico.

Poi Anna ha espresso parole di gratitudine verso il dating show che l'ha aiutata a guarire, tanto da essere pronta ad innamorarsi di nuovo. Oggi, l'ex dama fa parte di un'associazione che combatte la violenza contro le donne, con un grande desiderio nel cassetto: partecipare come concorrente del Grande Fratello per dimostrare che è una donna semplice e non "montata" come sarebbe stata dipinta.