Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi [VIDEO]in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Riccardo Guarnieri, indubbiamente uno dei protagonisti assoluti del trono over. Proprio quest'ultimo avrebbe dimenticato Ida Platano con Roberta Di Padua come segnalato da Isa e Chia. Un avvistamento che non è piaciuto affatto a Gianluca Scuoto, il quale si è scagliato come una furia contro quest'ultima su Instagram.

U&D: Riccardo Guarnieri beccato con Roberta Di Padua

Riccardo Guarnieri torna a far parlare di sé dopo aver chiuso la frequentazione con Ida Platano. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne [VIDEO]è al centro del Gossip, dopo essere stato paparazzato in compagnia di una dama.

Scendendo nel dettaglio, alcuni fan hanno dichiarato di aver visto il tarantino in compagnia di Roberta Di Padua. Proprio quest'ultima, infatti, è stata vista passeggiare a Taranto e poi a Bari in compagnia dell'ex di Ida Platano, che nel frattempo ha lanciato messaggi di pace verso l'ex.

Il volto di Roberta Di Padua è già noto ai telespettatori del dating di Maria De Filippi. Proprio nell'ultima puntata del trono over la dama aveva ricevuto una dichiarazione d'amore da parte di Gianluca che gli si era addirittura inginocchiato di fronte. In quell'occasione, Roberta si era dimostrata reticente e di non credere alle parole di Gianluca, tanto da voler fare altre conoscenze.

Uomini e Donne: Riccardo e Roberta insieme, la reazione di Gianluca

Proprio Gianluca Scuotto ha voluto lanciare una frecciatina a Roberta attraverso il suo profilo Instagram dopo l'uscita di alcune sue foto insieme a Riccardo.

Nel dettaglio, il cavaliere di Uomini e Donne, ha accusato l'ex fidanzata di averlo dimenticato troppo velocemente con queste parole: ''Direi che per la rapidità con cui si parlava di forti sentimenti e per le cose che hanno udito le mie orecchie.. Brooke le fa un baffo!". Un duro attacco che non è passato inosservato ai fan del programma condotto di Maria De Filippi e probabilmente nemmeno a Roberta, anche se la donna per ora ha preferito non rispondere alle sue accuse.

Ma se Gianluca è sbottato sui social, l'ex di Riccardo ha preferito rimanere in silenzio, sebbene negli ultimi messaggi abbia dimostrato di essere ancora innamorata di Riccardo. Non ci resta che attendere la nuova registrazione del trono over per vedere se verrà dato spazio a questo triangolo amoroso.