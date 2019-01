Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi [VIDEO]in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico svelano che Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cerrincione. Una giornata di festa rovinata dalle accuse mosse da Gianni Sperti ai due ragazzi.

Uomini e Donne: la scelta di Andrea Cerioli

Ieri 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico [VIDEO] di Uomini e Donne dove l'indiscusso protagonista è stato Andrea Cerioli.

Quest'ultimo, infatti, ha fatto la sua scelta, stupendo il pubblico presente in sala e gli opinionisti. Scendendo nel dettaglio, il tronista ha preferito scegliere in anticipo e non aspettare il serale di Uomini e Donne, in onda a febbraio.

Una decisione che ha stupito in primis Maria De Filippi, la quale ha spiegato di aver tentato in tutti i modi di fargli cambiare idea.

Se Federica è rimasta scioccata dalla scritta sul tabellone, Arianna ha ostentato una certa tranquillità. Un comportamento non è piaciuto affatto a Gianni Sperti che ha ipotizzato addirittura che i due potessero essere d'accordo. A questo punto Arianna ha spiegato di aver capito di essere la scelta dopo l'ultima esterna definita bellissima. In quell'occasione Andrea ha chiesto alla redazione di raggiungere la sua corteggiatrice ovunque si trovasse. I due, infatti, si sono trovati in casa di un'amica della ragazza dove è scattato un bacio dopo che il tronista si è arrampicato su di una ringhiera.

Andrea sceglie Arianna, Gianni Sperti li attacca

La prima a sedersi sulla poltroncina rossa al centro dello studio è stata Federica.

Qui la ragazza ha subito capito di non essere la scelta, nonostante il Cerioli l'avesse riempita di complimenti. Poi è toccato ad Arianna alla quale ha detto che tra di loro c'è molta chimica. Affermazioni che hanno destato non poche perplessità tra il pubblico in studio e gli opinionisti. Per tale ragione Andrea ha spiegato di voler vivere fuori dallo studio Arianna che prontamente ha risposto di sì sotto una cascata di petali rossi.

Una scelta che purtroppo ha ricevuto le critiche feroci di Gianni Sperti. Proprio quest'ultimo ha accusato il tronista di aver avuto troppa fretta, tanto da insinuare che si fossero messi d'accordo. Accuse respinte vivacemente dal bolognese che ha dichiarato che se avesse voluto avrebbe potuto allungare il trono solo per avere maggiore visibilità. L'ex tentatore ha precisato di aver preferito lasciare lo studio di Uomini e Donne appena ha compreso che la Cirrincione fosse la persona giusta per lui.