Annuncio

Annuncio

Le puntate di Beautiful di questi giorni hanno complicato ancora di più le indagini di Sanchez sull'attentatore di Bill Spencer. Liam, che ha confessato a suo padre di avergli sparato, ha insospettito Hope, certa che l'uomo che ancora ama non possa aver compiuto un gesto così sconsiderato. Steffy ha ormai capito di non poter più riavere l'amore di suo marito e cerca di farsi forza per portare a termine la gravidanza nel migliore dei modi. Le anticipazioni della soap americana svelano che tra non molto si scoprirà chi ha tentato di assassinare Bill: si tratta di Taylor che, tornata ufficialmente nel cast, si mostrerà fragile e vittima dei suoi antichi demoni, tanto da umiliarsi ai piedi dell'eterna rivale Brooke.

Leggi anche UPAS puntate da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio: Roberto ha un infarto

Beautiful, le anticipazioni: Hope scopre la verità

Taylor in lacrime e disperata che supplica Brooke: le anticipazioni americane di Beautiful [VIDEO] riportano questo clamoroso sviluppo della storia che attualmente sta monopolizzando le puntate della soap opera in onda su Canale 5, ovvero il tentato omicidio di Bill Spencer.

Advertisement

Difatti, come già hanno potuto vedere gli spettatori statunitensi, il mistero di chi sia stato a sparare all’uomo avrà nelle prossime settimane una soluzione del tutto inaspettata e che porterà in seguito a nuovi sviluppi delle trame.

La prima a scoprire che è stata Taylor a sparare a Bill sarà Hope, che prima racconterà la cosa a sua madre Brooke e in seguito a Steffy, la quale ne resterà basita ma ovviamente anche preoccupata per le conseguenze. Il motivo è chiaro: non crede affatto che Brooke manterrà il segreto come ha promesso a Hope. La situazione tra le due ragazze si farà ancora più tesa quando sapranno che le due acerrime rivali sono entrambe alla casa sulla spiaggia e decideranno così di raggiungere le loro madri per impedire il peggio.

La supplica di Taylor a Brooke

Le anticipazioni di Beautiful [VIDEO]su questa vicenda sono parecchio dettagliate in quanto si tratta di episodi che hanno destato molto scalpore nel pubblico di casa e che sicuramente faranno lo stesso con quello italiano, in particolare la scena in cui una Brooke carica di rabbia prenderà con forza la borsa di una disperata e urlante Taylor per cercare la pistola con cui ha sparato: la Logan incolpa la sua rivale non solo di aver tentato di uccidere Bill, ma di aver fatto finire in carcere ingiustamente Ridge, che rischia di scontare una colpa non sua.

Advertisement

I migliori video del giorno

Taylor cercherà in tutti i modi di giustificarsi, dirà che il suo scopo non era certo quello di uccidere lo Spencer ma solo di spaventarlo perché si è approfittato di sua figlia Steffy, fino a che, ormai senza più freni, si getterà ai piedi di Brooke implorandola di non andare a denunciarla alla polizia, ignara che comunque la Logan ha promesso a Hope che per il momento manterrà il segreto. Con il destino di Ridge in pericolo non però è facile ritenere che davvero Brooke non racconterà agli investigatori quanto è venuta a sapere: nelle prossime puntate di Beautiful la vicenda giungerà a conclusione e, da quanto si apprende dagli spoiler provenienti da oltreoceano, lo farà in una maniera imprevedibile.