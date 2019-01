Annuncio

Il trono classico di Uomini e Donne sembra ormai giunto alla fine per Teresa Langella. Stando alle anticipazioni sembra proprio che la tronista napoletana sia arrivata alla sua scelta finale. Le ultime informazioni che riguardano la trasmissione ci rivelano che nelle prossime settimane ci saranno le registrazioni delle nuove puntate serali [VIDEO], che sono la novità in assoluto di quest'anno in quanto per l'edizione di Uomini e donne 2019 ci sarà la messa in onda nel prime time.

Avete letto bene le scelte finali dei protagonisti di Uomini e Donne saranno trasmesse in prima serata su Canale 5, davvero un ottimo risultato per il programma condotto da Maria De Filippi.

Le ultime anticipazioni che riguardano il trono classico di Uomini e Donne ci fanno sapere che la prima scelta di questo 2019 riguarderà Teresa Langella. Sul profilo ufficiale Instagram di Raffaella Mennoia si può leggere che è ormai tutto pronto per la registrazione della scelta finale di Teresa. Quindi nelle prossime settimane vedremo andare in onda la scelta della napoletana che accoglierà in villa i suoi due corteggiatori che ormai sono arrivati alla fase finale del percorso. Chi ha seguito il programma avrà di sicuro visto che il cammino della tronista è stato davvero molto spigoloso e quindi per la scelta finale non potrebbero mancare colpi di scena.

Quando potrebbe andare in onda la scelta di Teresa Langella?

Sulla data ufficiale della messa in onda della scelta di Teresa Langella non ci sono ancora indizi, in quanto la stessa Mennoia sul suo profilo Instagram non ha saputo dare una data ufficiale.

Di sicuro possiamo dirvi che la prima scelta del 2019 di Uomini e Donne andrà in onda di sera su Canale 5, e stando alle indiscrezioni come riporta il sito di Davide Maggio la prima puntata serale di uomini e donne classico dovrebbe andare in onda a partire dal mese di febbraio, il venerdi sera quindi il primo.

Uomini e Donne, Teresa Langella bacia Antonio

Continuando con le info del trono classico possiamo dirvi che nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne che riguardano Teresa Langella, vedremo un bacio appassionato proprio tra la tronista napoletana e il corteggiatore Antonio. Ovviamente il bacio ha fatto andare su tutte le furie l'altro corteggiatore Andrea Dal Corso, che non ha assolutamente accetto la scelta della tronista di baciare Antonio a poche settimane dalla scelta. Quindi proprio questo episodio ha scaturito enormi dubbi nel corteggiatore che stando alle anticipazioni potrebbe non essere presente alla registrazione della scelta finale.