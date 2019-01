Annuncio

Ormai sono passate le festività natalizie ed ecco allora che su Canale 5 ritorna l'appuntamento con Uomini e donne Classico. Per gli amanti del programma, dopo tre giorni consecutivi di trono over, oggi sarà finalmente l'ora di rivedere Teresa Langella [VIDEO], Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. Gli spettatori del programma sono in ansia di rivedere il trono classico in quanto sperano di vedere se la tronista Teresa si sia schiarita un po le idee tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi.

Questo 2019 per Teresa sarà un anno con un inizio davvero pieno di impegni sentimentali, infatti stando alle anticipazioni di uomini e donne la bella tronista napoletana avrà dei dubbi anche sul suo nuovo corteggiatore Andrew.

Le ultime news ci rivelano che nella puntata di oggi 10 gennaio 2019 di uomini e donne vedremo un esterna tra Teresa e Andrea Dal Corso in cui i due saranno talmente vicini tanto da baciarsi, ma sul finale è la tronista a farsi da parte.

Colpo di scena a Uomini e Donne, Andrea Dal Corso eliminato da Teresa

Alla fine dell'esterna tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, la conduttrice Maria De Filippi annuncerà una decisione di Teressa davvero inaspettata. Infatti stando alle anticipazioni Teresa Langella non crede assolutamente al corteggiatore [VIDEO] e decide quindi di eliminarlo. Teresa spiega che quando è in esterna con Andrea sta davvero bene, ma al momento in cui si torna in studio non lo vede interessato al loro rapporto ma solo al contesto televisivo. Inoltre Teresa tra le varie spiegazioni dell'eliminazione inserisce anche il fattore diversità in quanto la tronista napoletana ama stare a casa con tuta e scarpette mentre il corteggiatore Andrea Dal Corso è amante di locali eleganti e all'ultima tendenza.

Uomini e Donne, cosa vedremo nelle prossime puntate del trono classico

Stando alle anticipazioni di uomini e donne che riguardano il trono classico, già dalla prossima puntata vedremo ritornare in studio Andrea [VIDEO]. La tronista napoletana avverte del vero interesse nei suoi confronti da parte del corteggiatore e quindi decide di riammetterlo in studio. Nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana vedremo Teresa mettere alla prova Andrea portandolo in esterna. L'esterna si rivela un vero e proprio toccasana per Teresa in quanto porta Andrea in una stalla a lavorare e il corteggiatore non smentisce le aspettative della Langella. A questo punto si nota chiaramente che Teresa è molto vicina ad una scelta: stando alle anticipazioni quest'ultima potrebbe proprio essere rivolta ad Andrea Dal Corso.