Una vita, la soap spagnola di Aurora Guerra entrerà sempre più nel vivo con le nuove puntate. Le anticipazioni inerenti alle puntate in onda dal 27 gennaio al 1 febbraio, rivelano che Arturo scoprirà la tresca tra Elvira e Simon ed umilierà sua figlia. Maria Luisa nel tentativo di separare Lolita e Antonito ingannerà quest'ultimo facendogli credere che il padre voglia offrirgli un lavoro all'estero. Rosina deciderà di annunciare la sua gravidanza alle vicine, ma al momento di farlo, si renderà conto di non essere in attesa di un figlio.

Infine, Blanca avrà un malore e crederà di essere incinta, ma non saprà chi sia il padre del bambino.

Una vita, Elvira fa una scenata a Simon

Le anticipazioni Una vita dal 27 gennaio al 1 febbraio, rivelano che Ursula sopravviverà all'aggressione [VIDEO] di Olga grazie a Blanca.

La ragazza dirà ai vicini che sua madre è stata accoltellata da una ladra, in quanto intende capire che intenzioni ha sua sorella. Nonostante il beneplacito di Ramon, Lolita deciderà di tenere segreta la sua relazione con Antonito. Servante farà di tutto per dimostrare a Fabiana che è imbattibile nell'arte del corteggiamento. Blanca si presenterà all'appuntamento con Olga e quest'ultima durante il loro incontro, le rivelerà di essere stata abbandonata da sua madre Ursula quando era solo una bambina nel Bosco delle Dame e di essere stata cresciuta da Tomas, una specie di patrigno che non ha fatto altro che farla soffrire. La moglie di Samuel, commossa dal racconto della sorella, pregherà Diego di ospitarla a casa sua. Simon non si presenterà all'appuntamento con Elvira e la ragazza andrà da lui per fargli una scenata.

Con il suo atteggiamento, però, farà sì che l'intero vicinato scopra la loro relazione clandestina.

Arturo scopre la tresca tra Elvira e Simon

Ursula, dirà a Blanca di aver abbandonato Olga perché la credeva indemoniata, ma la giovane non riuscirà a credere alla spiegazione di sua madre. Arturo, così come gli altri abitanti di Acacias, scoprirà la tresca tra Simon e sua figlia Elvira e non esiterà ad umiliare quest'ultima. Maria Luisa scoprirà che suo padre ha bisogno di una persona che conosce diverse lingue per poter espandere i suoi affari e così dirà ad Antoñito di proporsi per il lavoro. In realtà, la ragazza lo farà per allontanarlo da Lolita. Samuel regalerà a Blanca un gioiello realizzato prendendo spunto da un disegno di lei. Carmen organizzerà l'omaggio a don Jaime e si rivolgerà alle domestiche per chiedere loro aiuto, ma quest'ultime rifiuteranno pur di non prendere ordini da Ursula. Susana noterà che Rosina non sta per nulla ingrassando e così comincerà a dubitare che l'amica aspetti davvero un bambino.

Elvira, in collera con Simon per averla lasciata, cercherà ogni modo per farlo soffrire. Olga fuggirà da casa di Diego e farà perdere ogni traccia di sé. Rosina, cercherà di tenere segreta la sua gravidanza, ma non ci riuscirà molto bene e persino le domestiche scopriranno la novità. Antoñito crederà alle parole di sua sorella circa il lavoro all'estero, ma non volendo allontanarsi da Lolita, dirà a suo padre di non aver intenzione di trasferirsi all’estero per lavorare. Il giovane, però, resterà di stucco quando il padre gli darà che non stava affatto pensando di affidargli l'incarico. Servante, pur di dimostrare di essere in grado di sedurre una donna, comincerà a corteggiare Juana, una domestica che non sente bene. Diego litigherà con Blanca e finirà per chiedergli di lasciare sia Samuel che la casa di sua madre. La ragazza, in seguito, durante una discussione con la madre, perderà conoscenza.

Rosina scopre di non essere incinta

Simon si recherà da Elvira e gli chiederà di non cercarlo mai più. Samuel resterà vicino a Blanca [VIDEO] in seguito al malore che ha colpito la giovane. Leonor, intanto, sospetterà che la sua amica aspetti un figlio. Maria Luisa non essendo riuscita nel suo intento, ordinerà alla domestica di lasciare suo fratello, ma otterrà l'effetto contrario. La ragazza, infatti, capirà che Antonito la ama veramente e così scenderà in strada e griderà il suo amore per il Palacios junior ai quattro venti. Ursula chiederà a Carmen dove è stato sepolto Merino. L'omaggio per Jaime sembrerà andare a gonfie vele, ma ad un certo punto Diego non riuscirà a contenere l'odio che prova nei confronti di Ursula e la affronterà davanti a tutti gridando il nome di Olga. Comunque sia, l'omaggio sarà interrotto a causa del furto della tiara reale appartenente alla marchesa di Uturria. Ursula e Samuel organizzeranno le ricerche del prezioso gioiello, ma Diego sospetterà di Olga. Elvira dirà ad Arturo e a Maria Luisa che vuole dimenticare per sempre Simon, quest’ultimo giurerà ad Adela che riuscirà a comportarsi da bravo marito. Blanca comincerà a pensare che potrebbe davvero essere incinta, ma confesserà a Leonor di avere non pochi dubbi su chi sia realmente il padre del bambino. Rosina si preparerà ad annunciare la sua gravidanza alla festicciola organizzata a La Deliciosa, ma proprio pochi istanti prima dell'annuncio, si renderà conto di non essere in attesa di un figlio.