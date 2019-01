Annuncio

Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata di Uomini e donne in cui Lorenzo Riccardi ha finto di scegliere, sui social network venivano scritti tantissimi commenti di protesta a riguardo: la maggior parte dei fan del programma, infatti, ha trovato davvero irrispettoso il gesto che ha fatto il tronista nei confronti di Claudia e Giulia [VIDEO]. Oltre che con il diretto interessato, i telespettatori se la sono presa con Maria De Filippi e la sua redazione, perché hanno permesso che questa sceneggiata si consumasse davanti a tutta Italia.

Lorenzo illude Claudia e Giulia fingendo di scegliere entrambe

Giovedì 24 gennaio è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di Uomini e Donne interamente dedicata alla "scelta" di Lorenzo Riccardi: il ragazzo, infatti, ha fatto credere a tutti di voler concludere la sua avventura sul trono, per mettere alla prova le sue corteggiatrici.

Mentre in tv andava in onda il teatrino architettato dal tronista, sul web venivano scritti tantissimi commenti di protesta da parte di persone che non hanno apprezzato per niente questo momento.

Oltre a puntare il dito contro Lorenzo e la sua poca delicatezza verso Claudia e Giulia, i telespettatori se la sono presa con chi ha permesso che tutto ciò accadesse: Maria De Filippi e la redazione del programma.

"Praticamente ride solo lui, credo che questo sia uno dei momenti più brutti della trasmissione", ha fatto sapere qualcuno sui social network; "Questa cosa è di una bassezza inaudita, oltre che una mancanza di rispetto", ha ribattuto qualcun'altro.

Il pensiero che hanno condiviso molti fan del dating-show, però, è il seguente: "E' vergognoso che la redazione abbia detto sì ad uno scempio del genere.

Stiamo cadendo proprio in basso, Maria fai qualcosa".

In realtà, chi ha visto la finta scelta di Riccardi, avrà sicuramente notato quanto la conduttrice fosse a disagio, soprattutto nei confronti delle due ragazze che hanno creduto di essere le prescelte, anche se per pochi minuti. "Tu sei convinto di voler fare questa cosa? Sai che ci saranno delle conseguenze"- ha ripetuto più volte la padrona di casa al tronista che, convinto delle sue ragioni, ha portato a termine il suo piano.

Uomini e Donne: la 'vera' scelta di Lorenzo in prima serata su Canale 5

La puntata in cui Lorenzo ha finto di scegliere, si sa che è stata registrata qualche settimana fa, cioè prima che Maria De Filippi confermasse il prime time di Uomini e Donne dedicato interamente alle feste di fidanzamento dei 4 protagonisti del Trono Classico.

Se Raffaella Mennoia ha anticipato che sarà Teresa Langella la prima a fare la sua scelta tra Andrea e Antonio [VIDEO], è facile intuire che subito dopo toccherà ai suoi colleghi: c'è grande curiosità da parte del pubblico soprattutto nell'assistere alla messa in onda della "vera" decisione finale di Lorenzo Riccardi.

Chi riuscirà a conquistare il cuore del bel tronista? Claudia o Giulia? Per scoprirlo, dovremo aspettare febbraio, il mese in cui è prevista la trasmissione dei 3 appuntamenti in prima serata di U&D (probabilmente ogni venerdì sera).