Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Che Dio ci aiuti 5, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell'amatissima suor Angela, la quale anche quest'anno sta conquistando l'affetto e il gradimento del pubblico della rete ammiraglia. Settimana dopo settimana gli ascolti della serie televisiva sono sempre in crescita e la fiction sembra essersi assestata sulla soglia del 26% di share con quasi sei milioni di spettatori medi. Nel caso in cui stasera non riusciate a seguire la terza puntata in prima visione assoluta, potete rivederla in replica streaming online sul portale gratuito Rai. [VIDEO]

Dove rivedere la terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 in streaming online

Vi segnaliamo, infatti, che la terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 si potrà rivedere direttamente in streaming online accedendo al sito web RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per tablet e cellulari, con la quale poter rivedere i due episodi di questa settimana, in qualunque momento lo desiderate, anche se siete in treno oppure in pullman, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Accedendo alla sezione del sito RaiPlay, dedicata interamente alla Serie TV con Elena Sofia Ricci, sarà possibile riguardare in streaming anche tutti gli altri episodi di questa quinta stagione che sono stati trasmessi nel corso delle settimane precedenti.

Vi ricordiamo, inoltre, che potrete rivedere questa terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 del 24 gennaio anche in replica in televisione su RaiPremium. La messa in onda è prevista per domenica 2 febbraio in prime time alle ore 21.20 circa, sul canale 25 del digitale terrestre.

Gli spoiler delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 5: Azzurra vuole vendere il convento

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della serie televisiva [VIDEO] che vedremo in onda su Raiuno, rivelano che l'attenzione sarà incentrata in particolar modo su Azzurra. Come ben saprete, infatti, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi è tornato nuovamente nella serie televisiva con un obiettivo ben preciso: vendere il convento, di cui è diventata proprietaria.

Una notizia che ovviamente non rende proprio felicissima suor Angela, la quale cercherà in tutti i modi di farle cambiare idea e di convincerla a non vendere la struttura.

Riflettori accesi anche sulla coppia composta da Valentina e Gabriele: tra i due, infatti, l'alchimia crescerà sempre di più.