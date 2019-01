Annuncio

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne [VIDEO], dove non sono di certo mancati i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il trono di Lorenzo Riccardi. Il giovane, infatti, ha stupito tutti mettendo in scena una vera e propria scelta che poi si è rivelata essere tutta una finzione. Ovviamente, a pagare le conseguenze di tutta questa messa in scena sono state le sue corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi.

La finta scelta

La puntata del trono classico che è andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 [VIDEO] è stata occupata in larga parte dalla finta scelta di Lorenzo Riccardi.

Il ragazzo, infatti, ha voluto dimostrare a tutto il pubblico che le sue corteggiatrici non sono sincere quando affermano che ad una possibile scelta direbbero di no. Ma cominciamo dall'inizio.

Lorenzo ha chiesto alla redazione di Maria De Filippi di comunicare alle sue corteggiatrici che lui era pronto ad una scelta e che lo avrebbe fatto nel corso della puntata di oggi. E così è stato, la redazione dello show ha fatto recapitare un video a Giulia e Claudia in cui il tronista gli chiedeva di presentarsi in puntata perché lui era pronto a scegliere una di loro. Arrivati in puntata, Giulia e Claudia hanno fatto il loro ingresso in studio, vestite in maniera molto elegante e visibilmente emozionate per l'imminente scelta. Per prima cosa sono stati mostrati i "best of di Lorenzo" con entrambe le ragazze, poi il tronista ha chiesto a Maria di farle uscire fuori e di chiamarne una per volta.

L'annuncio di Maria

Nel corso della sua finta scelta, Lorenzo ha chiesto di parlare prima con Claudia e poi con Giulia.

Ad entrambe il giovane ha fatto un discorso abbastanza breve che aveva comunque la stessa conclusione: lui che le sceglieva e loro che gli dicevano di sì. Il tutto, ovviamente, è stato creato ad arte da Lorenzo per sapere chi delle due gli avrebbe detto di sì comunque, e chi invece avrebbe mantenuto la parola data qualche settimana fa quando avevano dichiarato entrambe che gli avrebbero detto di no. Finita la farsa, Maria ha spiegato a tutte e due le ragazze che la scelta che avevano appena vissuto era finta ed era stata organizzata da Lorenzo per metterle alla prova. Ovviamente, Giulia e Claudia non hanno preso molto bene l'iniziativa di Lorenzo e si sono scagliate con durezza contro di lui. Il tutto comunque si è concluso con Claudia in lacrime che entrava ed usciva dallo studio e Giulia che inveiva contro Lorenzo, poco prima di abbandonare lo studio, eliminandosi.