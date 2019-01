Annuncio

Annuncio

Giulia De Lellis ha usato Instagram per informare i suoi tanti fan di essere prossima a volare a Roma per registrare le puntate serali di Uomini e donne, quelle dedicate alle scelte dei 4 tronisti attualmente in carica. Raffaella Mennoia, sempre sui social network, ha fatto sapere che la prima a scegliere sarà Teresa Langella [VIDEO]: la napoletana trascorrerà un giorno ed una notte in villa con Antonio e Andrea, e poi parteciperà alla festa di fidanzamento che ha organizzato Valeria Marini per lei.

Leggi anche Adriano Celentano avrebbe abbandonato lo show furioso dopo le pesanti polemiche (RUMORS)

Giulia vola verso U&D: 'Inizia un progetto che mi sta tanto a cuore'

Con una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, Giulia De Lellis ha fatto sapere di essere in procinto di volare a Roma per intraprendere una nuova sfida televisiva, cioè quella che la vedrà protagonista delle puntate in prima serata di Uomini e Donne.

"Oggi torno a casa, sistemerò le mie cose e poi partirò per un progetto che mi sta tanto a cuore: speciale U&D serale"- ha scritto l'influencer sotto allo scatto che ha caricato sul suo account personale.

Advertisement

La romana ha precisato di sentirsi euforica per l'avventura che sta per iniziare, anche se non ha ancora svelato quale sarà il suo ruolo nel programma dedicato alle scelte dei tronisti.

Oltre all'ex di Andrea Damante, si dice che il pubblico vedrà ogni settimana anche Gemma Galgani, la storica protagonista del Trono Over che sarebbe stata contattata per raccontare a suo modo le ore che precedono il fidanzamento nel castello di Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa.

Secondo Davide Maggio, le puntate in prime time di Uomini e Donne dovrebbero essere tre [VIDEO]e la loro messa in onda è prevista per ogni venerdì di febbraio; nel cast, infine, figurerebbe anche la styilist Anahi Ricca ma non la padrona di casa Maria De Filippi.

Teresa Langella sta per fare la sua scelta tra Antonio e Andrea

A confermare che stanno per iniziare le registrazioni delle puntate serali di Uomini e Donne, è stata anche Raffaella Mennoia; la redattrice, infatti, ha scelto Instagram per far sapere ai telespettatori che mancano pochissimi giorni alla prima festa di fidanzamento.

Advertisement

I migliori video del giorno

Come aveva anticipato Maria De Filippi poco tempo fa, sarà Teresa Langella la prima tronista a soggiornare in una villa con i suoi corteggiatori, e poi a comunicare la sua decisione finale ad Andrea e Antonio nel castello.

Il meccanismo di "U&D By Night", è molto semplice: il tronista chiamato a scegliere, dovrà prima andare dalla persona che non vuole vicino nella vita e dirglielo, poi dovrà mandare un biglietto all'altra e attendere la sua risposta nella sala centrale della location da sogno dove andrà in scena il party di fidanzamento.