In questo periodo, sono sempre di più i protagonisti di Uomini e donne che stanno annunciando la loro separazione: Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, per esempio, sono gli ultimi in ordine di tempo ad aver usato i social network per comunicare ai loro fan di non stare più insieme. Nilufar Addati, invece, in queste ore ha acceso il gossip facendo un gesto [VIDEO] molto forte: i più attenti hanno notato che l'ex tronista ha rimosso dal suo profilo Instagram la cartella di foto intitolata "farfalla blu", cioè quella dedicata alla sua storia d'amore con Giordano Mazzocchi.

Nicole e Fabio di U&D si sono detti addio dopo 4 anni

Nella tarda mattinata di lunedì 28 gennaio, ha iniziato a circolare una notizia inaspettata: Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio non sono più fidanzati.

Il primo componente della coppia formatasi a Uomini e Donne circa 4 anni fa a rendere pubblica la rottura, è stato l'argentino con alcuni video apparsi sul suo profilo Instagram: con un paio di "Stories", infatti, il ragazzo ha informato i fan di aver chiuso la relazione con la compagna poco tempo fa.

L'ex corteggiatrice ha usato lo stesso mezzo dell'ex per confermare il Gossip che stava impazzando sul suo conto nelle ultime ore: la storia d'amore tra lei e il tronista che l'ha scelta davanti alle telecamere, è ufficialmente finita.

Se Fabio non si è dilungato troppo sui motivi che hanno portato alla chiusura del suo rapporto, Nicole ha fatto sapere che il tutto è successo principalmente perché il sentimento che lega lei e l'ormai ex fidanzato non è più amore, e che la passione tra loro è venuta meno da un po' di tempo a questa parte.

L'addio tra Colloricchio e la Mazzocato è solo l'ultimo in ordine di tempo tra quelli che ci sono stati tra i protagonisti di U&D in queste settimane: prima di loro, per esempio, si lasciati Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani [VIDEO] dopo più di due anni d'amore e convivenza.

Nilufar elimina la cartella con le foto di Giordano da Instagram: i fan sono 'disperati'

Un altro amore nato negli studi di Uomini e Donne che sembra vacillare, è quello tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: infatti, è stata la stessa ragazza a fare una diretta su Instagram un paio di giorni fa per confermare il momento no che sta vivendo la sua relazione.

Poche ore fa, però, i più attenti fan dei "Gilufar" si sono accorti di qualcosa che potrebbe essere l'anticamera di una rottura definiva tra i loro beniamini: la napoletana, infatti, ha rimosso dal suo profilo personale la cartella di foto che era dedicata alla sua storia d'amore con Giordano.

Si intitolava "farfalla blu" la raccolta di immagini che l'ex tronista aveva deciso di mettere in evidenza sul suo account dopo Temptation Island VIP, delle immagini nelle quali lei e il fidanzato erano felici ed innamorati.

Il fatto che la giovane abbia volutamente fatto sparire tutti gli scatti risalenti al periodo felice che ha vissuto con il romano, potrebbe essere il presagio dell'annuncio di un addio definitivo tra i due.

Ricordiamo, infatti, che Nilufar e Giordano sono in crisi da un bel po' di settimane: dopo aver partecipato ad un evento di coppia in Puglia, i due protagonisti di U&D non si sono fatti più vedere insieme. Se la ragazza si divide tra amici e famiglia a Napoli, Mazzocchi è in montagna per insegnare ai bambini a sciare: questa distanza, sia geografica che affettiva, potrebbe aver contribuito alla separazione di cui tutti i siti di gossip stanno parlando da tempo.