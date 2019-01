Annuncio

Le anticipazioni spagnole di Una vita, in onda da lunedì 28 gennaio a venerdì 1° febbraio, svelano che Felipe Alvarez Hermoso deciderà di intraprendere un viaggio in Inghilterra per incontrare Tano, questo per fare dimenticare a Celia l'aborto appena subito [VIDEO]. Ma l'Hermosa si rifiuterà di lasciare Acacias 38 per stare al fianco di Trini: a proposito, le due donne faranno un'offerta alla Vergine Maria.

Una Vita: il parto complicato di Trini

Dagli spoiler di Una Vita si evince che i vicini di Acacias 38 noteranno il cambiamento di Celia, mentre spettegoleranno sulla presunta relazione tra Lucia e Telmo.

Alcuni personaggi misteriosi, intanto, faranno il loro ingresso alla Deliciosa in cerca di Tito, tanto che Leonor indicherà il posto dove trovarlo. A casa Palacios, Trini accuserà una nuova crisi, tanto che Ramon riuscirà a salvarla da morte certa.

Il medico, a questo punto, confermerà che è necessario sottoporla ad un cesareo per far salvare la vita a lei ed al bambino.

Telmo, nel frattempo, si recherà a trovare Ursula in carcere. In questa occasione, la vecchia istitutrice si ricorderà che un mendicante aveva assistito all'omicidio di frate Guillermo. Mendez, intanto, interrogherò Cesareo e Augustina. Proprio la deposizione di quest'ultima non convincerà affatto il commissario, che troverà il testimone privo di vita. Successivamente Inigo scoprirà che Tito ha firmato un contratto con Salvador Borras mentre Jimeno Batan impedirà a Samuel di fuggire da Acacias 38. Infine l'operazione di Trini avrà esito positivo, tanto che Ramon darà il benvenuto ad una bellissima bambina.

Una Vita, anticipazioni: Celia ossessionata dalla figlia di Trini

Le trame delle puntate spagnole [VIDEO]di Una Vita, in onda ad inizio febbraio, svelano che Celia si prenderà cura di Milagros, come se fosse una sua creatura, mentre Trini si sentirà di nuovo male, tanto da informare Fabiana.

Espineira, intanto, sarà accusato da Telmo di aver ucciso il testimone. Dall'altro canto, Samuel chiederà aiuto a Felipe per riprendersi Lucia. Peccato che l'avvocato si rifiuti di dargli una mano.

In soffitta, Augustina rivelerà di aver visto il presunto assassino di frate Guillermo, ma non oserà dire niente in quanto minacciata di morte. Alla Deliciosa, Inigo scoprirà che Salvador è uno sfruttatore, tanto da decidere di aiutare Tito. Celia dimostrerà di avere un interesse morboso nei confronti di Milagros: un comportamento che genererà i malumori tra i coniugi Palacios. Infine, Telmo si riavvicinerà a Lucia, mentre Augustina le prometterà di recarsi alla polizia per testimoniare a favore di Ursula.