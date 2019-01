Annuncio

Sembrava che tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta ci fosse aria di crisi, ma i due a sorpresa nella giornata di ieri, hanno annunciato a Domenica Live una lieta novella e che smentisce di fatto la presunta rottura. I due infatti ospiti del salotto di Barbara D'Urso hanno annunciato di aspettare un bambino che nascerà la prossima estate, non prima che i due giovani ex protagonisti di Uomini e donne convolino a nozze il prossimo 7 giugno.

Domenica Live, Rosa e Pietro annunciano di aspettare un figlio

Smentita la presunta crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i quali negli scorsi giorni sono stati oggetto di rumors riguardanti una presunta rottura [VIDEO] dato che la giovane pare essere tornata a vivere dalla mamma.

In realtà come spiegato dai due a Domenica Live, Rosa è tornata a vivere dai genitori per un motivo ben preciso. La coppia infatti sta aspettando un figlio e proprio per questa ragione l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di tornare a vivere temporaneamente dalla madre proprio per ricevere aiuto durante il periodo della gravidanza.

Niente crisi dunque ma un lieto evento che vedrà diventare genitori Rosa e Pietro subito dopo il matrimonio previsto per il 7 giugno prossimo.

Uomini e donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presto sposi, smentita la crisi

Il matrimonio tra i due protagonisti di Uomini e donne è in fase di preparazione ed è quasi tutto pronto per il prossimo mese di giugno. Dopo la proposta in diretta tv durante l'ultima edizione dell'Isola dei famosi, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono pronti a fare il grande passo e come annunciato nel salotto di Barbara D'Urso non saranno soli il prossimo 7 giugno. Con loro anche la creatura che l'ex tronista porta in grembo da tre mesi e che, come annunciato, nascerà in estate, coronando la loro storia d'amore iniziata nel dating show di Maria De Filippi. Le risposte a coloro i quali chiedevano notizie sul loro rapporto è dunque arrivata nel pomeriggio di ieri con l'annuncio della lieta notizia.

In molti infatti, credevano che la loro relazione fosse arrivata al capolinea e il silenzio al riguardo dei due protagonisti, negli ultimi giorni aveva fatto pensare al peggio. Solo Pietro sul suo profilo Instagram, aveva mandato un messaggio sibillino in cui dichiarava che a breve tutti avrebbero saputo quanto stava accadendo tra lui e Rosa. L'ambiguità di quanto pubblicato aveva fatto pensare ad una crisi tra i due poco prima delle nozze, ma niente di tutto ciò si è rivelato veritiero ed anzi i due hanno colto tutti di sorpresa con l'annuncio della gravidanza [VIDEO]. Un 2019 ricco di eventi quello di Pietro e Rosa Perrotta, pronti non solo a diventare marito e moglie ma anche genitori.