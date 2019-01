Annuncio

Nei giorni scorsi hanno tenuto con il fiato sospeso i loro fan con Stories e post criptici sui social network. In particolare si era diffusa la voce di una possibile rottura tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Ad alimentare i rumors la decisione della salernitana di tornare a vivere con la madre. Sollecitati dai follower i due giovani non hanno chiarito i motivi di questa decisione. Anzi hanno seminato indizi contrastanti che hanno creato nuovi sospetti sul futuro della coppia nata negli studi di Uomini e Donne [VIDEO].

In particolare l’ex corteggiatore, attraverso un Instagram Stories, ha riferito che presto avrebbe rotto il silenzio ed avrebbe spiegato cosa stava succedendo con Rosa. “Vi siete appassionati in tanti alla nostra storia ed è giusto che sappiate cosa è accaduto”.

L’avvocato casertano ha aggiunto che la verità sarebbe emersa a breve. Sulla stessa lunghezza d’onda il post pubblicato dall’ex tronista. L’arcano è stato svelato nel corso di Domenica Live con Rosa che ha annunciato di essere incinta.

Dal giallo social alla verità da Barbara D'Urso

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione [VIDEO] avevano fatto tremare i numerosi follower per alcune segnalazioni emerse sui social network. Nonostante le pressanti richieste dei fan la coppia aveva preferito mantenere il più assoluto riserbo sugli sviluppi della loro love story. Nel corso di Domenica Live l’ex tronista ha dichiarato a sorpresa di essere incinta di tre mesi ponendo così fine alle voci in libertà degli ultimi giorni. La salernitana ha spiegato a Barbara D'Urso di aver compreso di essere in dolce attesa un mese fa.

“L’abbiamo scoperto casualmente. Pietro mi si è avvicinato e non sopportavo il suo profumo che tra l’altro è il mio preferito”.

L’ex naufraga ha chiesto al fidanzato di acquistare un test di gravidanza. “Era tarda sera ed abbiamo deciso di fare questo controllo per precauzione”.

Rosa e Pietro confermano le nozze

Rosa ha precisato che al momento del controllo era già incinta di due mesi. “Da quel momento ho avuto degli scompensi fisici dovuti alla gravidanza”. Pietro Tartaglione ha sottolineato che la fidanzata voleva il sostegno della madre e da qui la decisione di tornare a vivere dai genitori. “Del resto io sono fuori per gran parte della giornata e vista la situazione è meglio che ci sia sempre qualcuno al suo fianco”.

La coppia ha confermato l’intenzione di convolare a nozze in estate anche se non ha escluso del tutto uno slittamento (il matrimonio è previsto a giugno) visto che la Perrotta dovrebbe partorire a luglio.