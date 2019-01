Annuncio

E se la notizia che hanno promesso di dare al più presto Rosa e Pietro, non fosse quella della loro rottura? Nelle ultime ore, infatti, sul web sta circolando un Gossip molto interessante sulla coppia nata a Uomini e donne: pare che nella puntata di Domenica Live del 20 gennaio, [VIDEO] la napoletana annuncerà qualcosa di molto bello che sta per succedere a lei e a Tartaglione. La pagina Instagram di SpySee, infatti, sostiene che l'ex tronista è in dolce attesa e che le nozze che c'erano in programma per il 2019, sarebbero state rimandate a data da destinarsi per questo lieto motivo.

Rosa e Pietro presto genitori? Il gossip impazza

Soltanto pochi giorni fa, riportavamo la notizia secondo la quale Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero in forte crisi: nell'ultimo periodo, infatti, i due protagonisti di Uomini e Donne hanno interrotto la loro convivenza, portando i fan a pensare che qualcosa non andasse per il verso giusto.

A distanza di poco tempo dalla diffusione di questo gossip, sui social network ha iniziato a circolare un'indiscrezione diametralmente opposta sulla coppia: pare che a brevissimo la napoletana farà un annuncio molto importante nel corso della diretta di un programma amatissimo di Canale 5.

La pagina Instagram di SpySee ha anticipato che l'ex tronista, nella puntata di Domenica Live del 20 gennaio, svelerà di essere in attesa del suo primo figlio.

Rosa e Pietro, dunque, starebbero per diventare genitori, e il matrimonio che avevano in programma entro la fine del 2019, sarebbe stato rimandato a data da destinarsi per questo dolcissimo motivo.

Mancano pochi minuti all'inizio della trasmissione condotta da Barbara D'Urso, perciò presto scopriremo se è vero quello che si dice in rete, cioè che la Perrotta sta per rendere pubblico il suo "stato interessante".

Rosa e Pietro al centro dell'attenzione: dalla crisi ad una presunta gravidanza

La storia d'amore tra Rosa e Pietro è nata a Uomini e Donne circa un anno e mezzo fa: i due si sono conosciuti ed innamorati davanti alle telecamere, facendo sognare tantissime persone con il loro rapporto che si è dimostrato solido e forte sin dall'inizio.

Nel 2018, la Perrotta ha partecipato all'Isola dei Famosi e, al suo rientro in Italia dopo quasi due mesi, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal fidanzato in diretta su Canale 5.

Le nozze che i piccioncini avevano programmato per l'anno che è appena iniziato, però, si dice che siano "sospese": se fino a poche ore fa si pensava che fosse un'improvvisa crisi il motivo dell'allontanamento che c'è stato tra i napoletani [VIDEO], ora prende sempre più piede l'ipotesi che la coppia stia per dare alla luce il suo primo erede.