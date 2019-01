Annuncio

Sabato 12 gennaio si è registrata la scelta a sorpresa di Andrea Cerioli che, spiazzando tutti, ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi con la corteggiatrice Arianna. Le anticipazioni su quanto avvenuto nello studio di Uomini e donne che ci provengono da 'Il Vicolo delle news' parlano di Gianni Sperti furioso con il tronista e la sua scelta, accusati di essersi messi d'accordo [VIDEO]; dichiarazioni che mettono tra l'altro in dubbio l'autenticità del loro percorso.

Uomini e donne, Cerioli sceglie Arianna nella registrazione del 12 gennaio

Stando alle anticipazioni su quanto avvenuto nello studio di Uomini e donne nel corso dell'ultima registrazione, veniamo a sapere che, a sorpresa, Andrea Cerioli ha effettuato la sua scelta [VIDEO].

Rimasto con le due corteggiatrici Federica e Arianna, al termine della puntata deciderà di uscire con quest'ultima. Una decisione, quella di Andrea, del tutto inaspettata, in quanto il tronista, come gli altri suoi colleghi, avrebbe dovuto effettuare la scelta nelle puntate serali di Uomini e donne, come da accordi con Mediaset. Andrea ha quindi 'lottato' con la redazione e la stessa Maria De Filippi per riuscire a terminare il suo percorso in anticipo, convinto più che mai di aver trovato finalmente la persona che stava cercando.

Trono classico di U&D, Sperti si scaglia contro Cerioli e Arianna: 'Eravate d'accordo'

La scelta anticipata di Andrea Cerioli ha creato polemiche in studio, soprattutto in Gianni Sperti che si è scagliato contro il tronista e Arianna rei, a suo dire, di aver finto per tutta la durata del trono.

La ragazza, arrivata in trasmissione solo da un mese, sembra aver rapito il cuore del bel bolognese, ma tutte le spiegazioni non sembrano convincere l'opinionista che per tutta la durata della puntata accusa Arianna di essersi messa d'accordo con Cerioli. Accuse respinte al mittente, ma che insinuano il dubbio sull'autenticità del loro percorso, anche se, come abbiamo visto, Andrea è un tronista atipico. Durante la sua prima esperienza sul trono di qualche anno fa, infatti, il giovane uscì da Uomini e donne senza una scelta. Ora invece sembra aver trovato in Arianna quello che cercava ed i due, incuranti delle critiche piovute loro addosso, si sono ritrovati sotto la famosa cascata di petali rossi al centro dello studio di Maria De Filippi. Ora non resta che attendere la messa in onda della puntata del trono classico che, presumibilmente, vedremo solo tra qualche settimana su Canale 5, per capire realmente cosa è accaduto all'interno dello studio.