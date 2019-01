Annuncio

Annuncio

Lorella Cuccarini è finita al centro di un'aspra polemica per via dell'intervista rilasciata pochi giorni fa sulla rivista di cronaca rosa, Oggi. La ballerina ha confessato di appoggiare le politiche adottate dal ministro Salvini in merito alle scelte sui flussi migratori. Per il suo pensiero, Lorella è stata presa di mira sul web ed è stata oggetto di critiche da parte di alcune delle sue colleghe, come Alba Parietti ed Heather Parisi.

Sulle pagine del settimanale, la Cuccarini si è definita la più sovranista di tutti gli italiani: "La differenza non è più tra destra e sinistra ma tra chi pensa agli elettori e chi alle elitè e alla finanza.

Leggi anche Anticipazioni Uomini e Donne trono classico, per la scelta di Teresa il favorito è Andrew

Ci troviamo intrappolati nel pensiero unico, che ha un disegno dietro. Il mercato impone le leggi e tutto il resto", queste le dichiarazioni della ballerina che hanno scatenare alcune delle sue colleghe.

Advertisement

Inoltre, la ballerina si è espressa anche in merito alla mancanza di quote rose. Secondo l'autrice de 'La notte vola' gli uomini sarebbero più predisposti per arrivare in cima ai vertici rispetto alle donne.

Heather Parisi: tweet al veleno contro la Cuccarini

La rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini è nota già dai tempi non sospetti, quando la seconda sostituì proprio nel ruolo di ballerina l'americana a Fantastico. Dopo l'intervista della Cuccarini, la ballerina italo-americana si è scagliata contro la sua acerrima nemica sui social [VIDEO], anche se non ha fatto il suo nome.

Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste. H* #heatherparisi #sovranismo — Heather Parisi (@heather_parisi) 17 gennaio 2019

A sua volta Heather Parisi ha generato numerose polemiche al suo indirizzo, dividendo i suoi follower.

Advertisement

Alcuni infatti hanno condiviso il pensiero della ballerina, altri invece sono passati all'attacco generando a loro volta altre discussioni interne.

Alba Parietti contro la Cuccarini: 'Non sapevo che Lorella si occupasse di politica'

Prima di Heather Parisi è partita una piccola critica a Lorella Cuccarini anche da Alba Parietti. La futura opinionista dell'Isola dei Famosi ha bacchettato la sua collega nella trasmissione di Rai Radio2, I Lunatici: "Non sapevo che Lorella si occupasse di Politica. Quindi dopo Gramsci e Berlinguer c'è Salvini". L'accusa dell'ex ballerina del Teatro Margherita nei confronti della sua collega sarebbe quella di essere salita sul carro dei vincitori.

Intanto, in rete dopo il caso Baglioni [VIDEO] che si è schierato a favore dei migranti si è creato un caso Cuccarini. In molti sono già pronti a schierarsi dalla parte della ballerina. La donna dopo aver espresso il suo pensiero è stata ricoperta di insulti.