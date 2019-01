Annuncio

Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Una Vita [VIDEO] e riguardanti la puntata che vedremo in onda su Canale 5 martedì 15 gennaio e dove conosceremo gli sviluppi delle vicende ambientate ad Acacias 38. Nonostante Ursula sia molto preoccupata per gli strani avvenimenti delle ultime settimane, vedremo che cercherà in tutti i modi di impedire che Blanca sposi Samuel, lasciando quindi il giovane Alday al suo destino. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nella puntata in onda domani.

Anticipazioni Una Vita: Blanca sposa Samuel per salvargli la vita

Come abbiamo visto nelle puntate scorse di Una vita, Ursula è alle prese con strane minacce che sembrano giungere dal passato, che la spaventano e la rendono particolarmente nervosa.

Nonostante ciò, la perfida dark lady non perderà occasione per tentare di mettere i bastoni tra le ruote alla figlia Blanca, nel tentativo di mandare a monte il matrimonio con Samuel. Le anticipazioni sulla puntata in onda domani 15 gennaio, ci svelano che questa volta, il piano della Dicenta non andrà a buon fine ed anzi, Ursula si ritroverà insieme a Leonor a fare da testimone alle nozze di Blanca e Samuel. Terminata la cerimonia, il giovane dovrà entrare in sala operatoria per affrontare l'intervento che potrebbe salvargli la vita. Nel frattempo gli spoiler ci svelano che Rosina e Liberto terranno nascosta la notizia della gravidanza e il loro strano comportamento desterà i sospetti di Leonor.

Una Vita, trama del 15 gennaio: Simon dichiara ad Elvira di amarla, ma non lascia Adela

Il ritorno di Elvira ad Acacias 38 [VIDEO] ha stupito tutti e ha mandato in confusione Simon, il quale come sappiamo, ha appena sposato Adela.

Il Gayarre, nonostante abbia deciso di voltare pagina e sposare la ex suora, non ha mai dimenticato la Valverde, ma ha tutte le intenzioni di non far soffrire la moglie. Dal canto suo Elvira, è determinata a riconquistare il suo amato e per tale motivo rinuncerà a rifugiarsi in convento, decidendo di rimanere nel quartiere e tornando a vivere sotto lo stesso tetto del padre Arturo. Per raggiungere il suo scopo, la Valverde riuscirà a convincere il colonnello di essere diventata una figlia modello e tenterà in tutti i modi di incontrare da sola Simon. Gli spoiler della puntata del 15 gennaio ci svelano che il Gayarre confesserà ad Elvira di amarla ancora, ma nonostante ciò, deciderà di troncare i rapporti con lei, in quanto non ha nessuna intenzione di voltare le spalle alla moglie Adela.

Una nuova e avvincente puntata ci attende dunque anche martedì 15 gennaio, a partire dalle 14,10 su canale 5. Ricordiamo che sempre nella giornata di domani, è prevista anche una puntata serale di Una Vita su rete 4, subito dopo la messa in onda dell'episodio de Il Segreto.