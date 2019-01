Annuncio

Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una vita e riguardanti le puntate in onda da domenica 13 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019, a partire dalle 14,10 su Canale 5. Le trame dei nuovi episodi svelano quanto sta accadendo ad Acacias 38 e, come vedremo, molti colpi di scena attendono gli affezionati telespettatori della telenovela ideata da Aurora Guerra.

Dopo il grave incidente occorso a Samuel, il giovane dovrà essere operato, ma come abbiamo visto, Ursula negherà il consenso all'intervento.

Sarà Blanca dunque, a prendere in mano la situazione decidendo di sposare Samuel diventandone la tutrice e salvandogli la vita. Tra le altre cose ad Acacias, dopo il suo ritorno, Elvira sarà decisa a riconquistare Simon [VIDEO], nonostante il Gayarre sia ormai un uomo sposato.

Anticipazioni Una Vita dal 13 al 18 gennaio: Blanca sposa Samuel per salvargli la vita, Rosina incinta

Le trame delle puntate di una Vita in onda la settimana prossima sulla rete ammiraglia di Mediaset, ci rivelano che Ursula tenterà in tutti i modi di impedire le nozze tra la figlia e Samuel, tentando di convincere Blanca a non battersi per salvare la vita al giovane Alday [VIDEO]. La piccola Dicenta però, non darà ascolto alla dark lady e porterà avanti di nascosto i preparativi delle nozze fin tanto che il matrimonio si celebrerà, alla presenza di Ursula e di Leonor. Subito dopo essersi sposato con Blanca, Samuel entrerà in sala operatoria e vedremo nelle prossime anticipazioni se il sacrificio della ragazza porterà all'esito sperato. Nelle puntate che vedremo in onda a partire da domenica 13 gennaio, scopriremo inoltre che Rosina informerà Liberto di essere incinta, ma il giovane marito non sembrerà prendere poi così bene la notizia.

Una vita, trame dal 13 al 18 gennaio: Elvira e Simon ancora innamorati

In questi ultimi episodi di Una Vita abbiamo visto come il quartiere di Acacias sia rimasto sorpreso dal ritorno di Elvira Valverde, la figlia del colonnello che tutti credevano morta nel naufragio della Gran Vittoria. La ragazza, come rivelano le anticipazioni, sarà costretta a tornare a vivere a casa del padre Arturo, destando la preoccupazione di Simon che vuole liberare la sua amata dalle grinfie del colonnello.

Le trame delle puntate della prossima settimana, ci svelano che Elvira penserà inizialmente di fuggire in convento, ma poi cambierà idea, decidendo di rimanere nel quartiere per riconquistare Simon. La ragazza farà di tutto per rimanere da sola con il maggiordomo, il quale nel frattempo non riuscirà più a trovare la sintonia con a moglie Adela. Gli spoiler ci svelano che Simon confesserà ad Elvira di essere ancora innamorato di lei [VIDEO], ma nonostante ciò, non se la sentirà di voltare le spalle ad Adela.

Nuove e avvincenti puntate della soap Una Vita ci attendono quindi anche nella settimana che va da domenica 13 gennaio a venerdì 18 gennaio, non resta che attendere le nuove anticipazioni per scoprire ulteriori novità sulle vicende ambientate ad Acacias 38.