Uomini e donne ha esaurito la lunghissima pausa natalizia lunedì 7 gennaio, ma durante le festività il cast del popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla ''queen'' della televisione italiana ha fatto i straordinari registrando le nuove puntate del trono classico e del trono over. Quando c'è di mezzo Gemma le polemiche non mancano mai e le ultime anticipazioni [VIDEO] [VIDEO]non sfuggono a questa regola. A Gemma, infatti, sono state riservate pesanti accuse alle quali la dama di Torino ha risposto con altrettanta durezza, scatenando un vespaio di polemiche che faranno discutere gli appassionati del programma del ''biscione'' delle reti Mediaset.

U&D, su Gemma forti sospetti: accusata di essere lì solo per le telecamere

Nel dettaglio, dopo la fine della relazione con Paolo, la protagonista del trono over sembrava aver trovato l'amore tra le braccia del cavaliere Rocco.

Ma, secondo quanto filtra dalle ultime anticipazioni, la relazione tra Gemma e Rocco sembra essere ormai definitivamente finita. La puntata, come di consueto, è iniziata con un recap delle puntate precedenti in cui si è mostrata la litigata furibonda avuta da Gemma con Rocco.

La relazione si è conclusa per scelta di Gemma, la quale ha aspramente criticato gli atteggiamenti di Rocco. In questa puntata però è stato Rocco a mettere in discussione Gemma lanciandole forti sospetti. ''Mi hai solo usato, non me ne frega più nulla di te. Ti interessano solo le telecamere''. L'accusa, neanche tanto velata, è che la Galgani non sia interessata a trovare la sua anima gemella con cui abbandonare il programma, l'unico interesse di Gemma, secondo Rocco, è quello di apparire davanti allo schermo. Gianni e Tina non hanno perso occasione per lanciare frecciatine alla loro acerrima rivale.

Scandalo Noel e Armando: la donna ha nascosto un'altra frequentazione

Un'altra questione ''spinosa'' è quella che ha riguardato Noel e Armando. Nella scorsa registrazione c'era stata una decisione della redazione che prevedeva l'esclusione dal programma di Noel e Armando a causa del loro comportamento poco trasparente e chiaro.

I due hanno finalmente deciso di chiarire questo fatto spiegando che Noel e Armando fossero costretti a vedersi di nascosto a causa di un'altra frequentazione avuta dalla donna. Noel e Armando hanno ammesso di avere organizzato vari appuntamenti a casa della donna, proprio per questo motivo. Angela è stata ancora una volta bersagliata di critiche da Gianni e Tina, i quali le hanno rinfacciato la sua ricerca spasmodica di un uomo facoltoso. Queste insinuazioni non sono piaciute ad Angela che ha avuto una crisi di nervi ed è scoppiata in lacrime abbandonando lo studio di Uomini e donne.