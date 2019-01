Annuncio

Rocco Fredella e Gemma Galgani torneranno ad essere protagonisti del Trono Over di Uomini e donne nelle puntate della prossima settimana. Dopo aver visto la coppia nuovamente felice insieme, al punto tale da scambiarsi diversi baci appassionati, a partire da lunedì 14 gennaio molte cose dovrebbero cambiare [VIDEO].

Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da "Il Vicolo delle News" relative alla registrazione effettuata lo scorso 4 gennaio, la dama e il cavaliere finiranno per litigare ancora [VIDEO] e decideranno di troncare la loro relazione.

Ma sarà davvero finita qui? O si ripeterà un copione che ormai è diventato un'abitudine fin dall'inizio della stagione 2018-19 del dating-show targato Maria De Filippi?

Sebbene Gems e Rocco abbiano espresso opinioni dure l'una nei confronti dell'altro, alcuni recenti post pubblicati su Instagram fanno pensare ad un nuovo capovolgimento di fronte e alla possibilità che un ritorno di fiamma non sia poi così lontano.

Anticipazioni Uomini e Donne: le accuse reciproche di Gemma e Rocco

Il Gossip di Uomini e Donne non può fare a meno di concentrarsi su quanto accadrà nelle prossime puntate in onda su Canale 5, durante le quali Rocco Fredella e Gemma Galgani litigheranno ancora. La prima ad essere pungente sarà la dama torinese, che affermerà di non aver gradito certi atteggiamenti del piastrellista. Successivamente sarà la volta del pugliese: a suo dire, Gemma non nutre un reale interesse nei suoi confronti, ma nonostante ciò ha continuato con la sua farsa per mantenere viva l'attenzione mediatica su di sé. Il cavaliere aggiungerà di essere convinto che lo stesso sia accaduto anche in passato con altri uomini incontrati nel programma, i quali in realtà non hanno mai conquistato sinceramente la piemontese.

La tesi del "business" verrà confermata anche da Tina Cipollari, come sempre molto critica nei confronti della storica rivale.

Questi diversi punti di vista porteranno Rocco e Gemma a chiudere la loro frequentazione, anche se per tutto il resto della puntata lui continuerà a fissarla, dimostrando di essere abbastanza attento alle sue reazioni. Impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi se questa sarà davvero la parola fine per Gems e Rocco e, stando ai precedenti, sarà meglio non dare nulla per scontato.

Uomini e Donne gossip: gli ultimi post di Gemma e Rocco

Dopo l'appuntamento dello scorso 4 gennaio non sono state effettuate altre registrazioni dedicate al Trono Over di Uomini e Donne. Per capire se possono esserci ancora dei margini per un ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Rocco Fredella è necessario fare riferimento ai post pubblicati da entrambi su Instagram, che lasciano intravedere il desiderio della coppia di non smettere di lottare. Rocco ha scritto qualche ora fa: "Non aspettare di essere felice per sorridere.

Ma sorridi per essere felice".

Sulla stessa lunghezza d'onda sembra essere anche l'ultima Instagram Stories postata dalla dama torinese, la quale ha consigliato ai suoi follower di non smettere di sognare: "Sogna ciò che ti va, sii ciò che vuoi essere perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare" (Coelho). Si tratta di un botta e risposta tra la dama e il cavaliere? Considerando il continuo tira e molla tra loro, tutto potrebbe ancora accadere.