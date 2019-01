Annuncio

Annuncio

Sabato 12 gennaio si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne e dove, come ci riportano le anticipazioni de 'Il Vicolo delle news' è successo il finimondo. Il caos in studio prima di tutto, è stato dovuto dalla scelta anticipata di Andrea Cerioli, il quale ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi insieme ad Arianna, prima della registrazione delle tanto attese puntate serali. Decisione che ha creato polemiche e dubbi sull'autenticità del percorso dei due giovani espresse in maniera categorica da Gianni Sperti.

Altra vicenda invece è quella legata al trono di Teresa Langella che, come vedremo, ha finalmente dato il primo bacio ad Andrea Dal Corso, mandando in delirio lo studio e provocando l'ira di Antonio e Kevin [VIDEO].

Advertisement

Anticipazioni U&D, Teresa e Andrea: scatta il primo bacio che entusiasma il pubblico

Il tanto atteso bacio tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso è finalmente arrivato [VIDEO] e dopo tanti tira e molla, sembra che la tronista napoletana si sia lasciata andare ai sentimenti e, secondo le anticipazioni sulla nuova registrazione, tra i due la passione sembra essere sbocciata. Tutto nasce dall'esterna che i due hanno realizzato in settimana e durante la quale come vedremo, Andrea manda un messaggio vocale alla tronista, in cui racconta molto di sè, parlando dell'infanzia difficile a causa del problema dell'obesità, che lo ha visto tra le altre cose, vittima di bullismo. L'ex tentatore parla anche della madre e di quanto la donna sia un punto di riferimento importante nella sua vita.

Advertisement

I migliori video del giorno

Al termine del filmato il giovane veneto entra nella stanza in cui lo attende Teresa e, stando agli spoiler, i due si lasceranno andare a coccole e confidenze sino ad arrivare al tanto atteso bacio. Un bacio appassionato come ci riportano le anticipazioni de 'Il Vicolo delle news', che prosegue con altri baci mentre i due dipingono la parete bianca giocando e scherzando con i colori. Una esterna che infiamma il pubblico nello studio di Uomini e donne, che tanto aspettava questo momento e che pare tifare per Andrew e Teresa.

Uomini e Donne, trono classico: Antonio furioso dopo il bacio se ne va

Se il pubblico dello studio di Uomini e donne si mostra entusiasta dell'esterna tra Teresa e Dal Corso, non sembrano della stessa opinione i due corteggiatori della Langella Kevin e Antonio. I due infatti, furiosi dopo aver visto il bacio con Andrea, escono dallo studio, ma come ci rivelano gli spoiler sulla registrazione del 12 gennaio, la tronista non gli correrà dietro. Kevin infatti, verrà eliminato mentre per quanto riguarda Antonio, Teresa si riserva di parlarci in un secondo momento.

Da quanto veniamo a sapere, dopo la registrazione, vi è un silenzio del corteggiatore anche sui social e ciò fa pensare che non voglia più tornare a corteggiare Teresa, forse convinto che la tronista sia più interessata ad Andrea.

A questo punto ci si domanda se Teresa sia veramente vicino ad una scelta e non resta che attendere le prossime anticipazioni del trono classico di Uomini e donne per scoprirlo.