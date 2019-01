Annuncio

Dal 10 settembre 2018 è in onda ogni pomeriggio su Rai 1, dopo il talk di Caterina Balivo "Vieni da Me", la soap opera tutta italiana il paradiso delle signore con protagonisti attori del calibro di Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni, Giorgio Lupano e Vanessa Gravina e nelle ultime puntate ha fatto il suo debutto Luca Capuano. Dopo un debutto molto fiacco con poco più di un milione di telespettatori, la fiction, che prima andava in onda nel prime time e che nella terza stagione è diventata un serial pomeridiano con ciascun episodio dalla durata di 40 minuti circa, ha raccolto sempre più spettatori e sui social molti sono gli apprezzamenti verso il prodotto che è ambientato nella Milano di fine anni '50.

Un grande risultato per la prima rete Rai, visti anche gli ascolti instabili di Vieni da Me e quelli flop de La Vita in Diretta [VIDEO]. Ascolti positivi che potrebbero far pensare i vertici Rai ad un eventuale conferma del prodotto per una seconda stagione (la quarta se contiamo anche le prime due stagioni in cui era una fiction serale).

Nel pomeriggio del 15 gennaio 2019, infatti, Il Paradiso delle Signore ha raggiunto il 15% di share, un risultato che difficilmente Rai 1 vede a quell'ora, vista anche la fortissima concorrenza di Uomini e Donne di Maria De Filippi, che ormai è quasi sempre dedicato alla categoria degli "over" che rubano molto pubblico al canale dell'azienda di Viale Mazzini. Il Paradiso delle Signore va in onda, dal lunedì al venerdì, alle 15:40, su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore realizza il 15% di share

Può esultare alla grande il cast de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 che sta facendo numeri inaspettati in una fascia storicamente molto difficile dell'ammiraglia della tv pubblica. Ben 1.729.000 spettatori pari al 15% di share hanno seguito, nel pomeriggio di martedì 15 gennaio 2019, le vicende ambientate a Milano nella fine degli anni '50 ed avente come protagonista il negozio di abbigliamento che dà il nome alla serie e gestito da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che deve vedersela con gli intrighi orchestrati dal malvagio banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e sua cognata Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina).

Vittorio Conti non è solo, ma con lui c'è Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), figlia di Umberto, che per stargli vicino molte volte è in litigio con suo padre. Recentemente ha esordito il personaggio di Sandro Recalcati, amico di Vittorio Conti e talent scout, interpretato da Luca Capuano [VIDEO]. Nelle ultime puntate, è in fase di preparazione il matrimonio tra Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) e Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello).

La crescita di consensi de Il Paradiso delle Signore ha convinto persino i più scettici, come Giuseppe Candela, da sempre critico sul daytime di Rai 1 voluto dall'ormai ex direttore della rete Angelo Teodoli e sostituito dall'attuale Teresa De Santis. "Tra il flop di Vieni Da Me e quello de La Vita in Diretta c'è una nota positiva: Il Paradiso delle Signore tocca il 15% di share. La serie costa moltissimo ma se cresce ancora può ottenere la riconferma." ha twittato il giornalista di Dagospia.