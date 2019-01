Annuncio

La puntata di giovedì [VIDEO]17 gennaio [VIDEO] de "Il Paradiso Delle Signore" rivela che le nozze tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo sono in discussione. La ragazza non è più sicura di voler sposare il suo fidanzato e Marta proverà a convincerla a cambiare idea. Riccardo, invece, continuerà a perseverare nei suoi errori e sarà sempre più assuefatto dai medicinali che ha iniziato ad assumere in seguito all'incidente.

Anticipazioni "Il Paradiso Delle Signore" giovedì: Nicoletta non vuole più sposare Riccardo

Le anticipazioni di giovedì 17 gennaio rivelano che la futura sposa Nicoletta Cattaneo sta iniziando a mettere in discussione le nozze con Riccardo. I due hanno avuto dei problemi di recente e la ragazza non è disposta a tollerare il comportamento del suo futuro marito.

La sua dipendenza dagli antidolorifici, assunti dopo l'incidente, gli sta sfuggendo di mano. Il ragazzo, precedentemente, ha addirittura spinto Luca Spinelli a falsificare le sue analisi onde evitare che venisse a galla il suo terribile segreto.

Sua sorella Marta, però, con la complicità di Vittorio, è riuscita a scoprire tutto [VIDEO]ed ha raccontato la verità alla sua futura moglie. Nicoletta, una volta appresa la notizia, si mostrerà estremamente dispiaciuta e assolutamente delusa dal comportamento di Riccardo, al punto che arriverà a mettere in discussione le nozze.

Marta, però, proverà a dissuaderla da questo brutto pensiero e spingerà la sua futura cognata a riflettere attentamente prima di prendere una decisione affrettata e di cui potrebbe pentirsi in seguito.

Nicoletta ci ripensa e decide di sposare Riccardo che, però, è sempre più assuefatto dagli antidolorifici

Le parole di Marta sono state funzionali e sono servite a far rinsavire Nicoletta. La ragazza ha cambiato idea ed ha deciso di sposare ugualmente Riccardo, qualcosa, però, continua a minare la realizzazione di questo felice avvenimento.

Riccardo, infatti, non ha capito gli errori commessi e continua ad essere dipendente dagli antidolorifici. In preda ad una crisi d'astinenza, infatti, si metterà alla disperata ricerca dei suoi medicinali. Ludovica, nel frattempo, si avvicinerà pericolosamente a lui. La donna, infatti, innamorata follemente del futuro sposo di Nicoletta, spera sempre che il ragazzo possa cambiare idea e decidere di non convolare più a nozze. Riuscirà nel suo machiavellico piano? Lo scopriremo nelle propssime puntate.