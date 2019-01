Annuncio

Giovedì 31 gennaio si registrerà una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne, e sono tantissime le sorprese che pare la redazione abbia in serbo per il suo affezionato pubblico. Come è accaduto la scorsa settimana, anche oggi dovrebbe essere presentato uno dei tronisti che prenderà il posto degli "uscenti" Lorenzo, Luigi, Ivan e Teresa. Gossip sempre più insistenti, sostengono che potrebbe essere Angela Nasti la new entry del programma condotto da Maria De Filippi: la napoletana è conosciuta soprattutto per essere la sorella dell'influencer Chiara.

Angela Nasti a U&D? Gli indizi arrivano dai social network

Mancano poche ore all'inizio di una nuova registrazione di Uomini e Donne, ma sul web già circolano tantissime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere in studio.

Voci sempre più insistenti, per esempio, sostengono che Maria De Filippi presenterà un altro tronista che prenderà il posto di quelli che a breve faranno la loro scelta.

La scorsa settimana è toccato ad Andrea Zelletta debuttare sulla poltrona rossa [VIDEO]; il bel modello, infatti, ha sostituito Teresa Langella che sta per decidere con chi vuole fare coppia fissa tra Andrea e Antonio (il fidanzamento andrà in onda in prima serata a partire da venerdì 15 febbraio).

La puntata che si terrà agli studi Elios il 31 gennaio, dunque, dovrebbe essere l'occasione giusta per la conduttrice per svelare l'identità di un altro protagonista del Trono Classico: pare che questa volta sia il turno di una ragazza.

Stando a quello che si vocifera in rete recentemente, la giovane che starebbe per cominciare la sua avventura a U&D non sarebbe una sconosciuta come il "collega" Andrea.

Della persona in questione, infatti, si è sentito parlare soprattutto per la sua parentela con un nota fashion blogger.

È Angela Nasti, sorella dell'influencer Chiara, ad essere indicata da molti come la new entry del programma di Canale 5, che tra poche ore sarà presentata dalla padrona di casa. La napoletana è famosa per il forte legame con la naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, con la quale collabora nel campo imprenditoriale.

Il serale di Uomini e Donne in onda dal 15 febbraio

Nel passato sentimentale di Angela Nasti, c'è anche un ragazzo che ha partecipato a Uomini e Donne qualche tempo fa: Mattia Marciano. I due hanno avuto una lunga e tormentata relazione prima che lui diventasse tronista, ed oggi pare che sia stata data alla sua ex l'opportunità di cercare l'anima gemella in televisione.

A far pensare che possa essere la bella napoletana la nuova protagonista del Trono Classico, sono state alcune mosse che sua sorella ha fatto sui social in questi giorni. Oltre ai tanti viaggi a Roma per progetti top secret che ha fatto la ragazza, sono stati gli "in bocca al lupo" che le ha fatto l'influencer Chiara a far aumentare i sospetti su una sua imminente nuova avventura.

L'arrivo di volti nuovi nella versione giovani di U&D è dovuto, come detto, alle imminenti scelte degli attuali personaggi che sono sulla poltrona rossa [VIDEO]: Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, infatti, prenderanno la loro decisione finale prestissimo, e il pubblico potrà assistere a questi fidanzamenti a partire da venerdì 15 febbraio in prima serata su Canale 5.

È ufficiale, infatti, che la data della messa in onda dei tre speciali di "Uomini e Donne- La scelta" è fissata per la metà del mese in corso, ma saranno registrati con un po' d'anticipo senza che possa trapelare alcuna anticipazione a riguardo.