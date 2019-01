Annuncio

Giovedì prossimo, sulla ABC, andrà in onda il dodicesimo episodio della quindicesima stagione di Grey's Anatomy. La puntata è stata scritta da Kiley Donovan e diretta da Debbie Allen, l'interprete di Catherine Avery. Ecco la trama ufficiale.

"Durante le festività natalizie Meredith prova a far luce sulla vicende sentimentali che la coinvolgono grazie al supporto di un suo paziente. Il matrimonio tra Miranda e Ben è sempre più in crisi. Nel frattempo, Owen ed Amelia sono sconvolti da una rivelazione inaspettata di Betty."

L'episodio dal titolo "Girlfriend in a coma" avrà come guest star Jason Wiston George, l'interprete di Ben Warren.

Un ritorno gradito per i fan del medical-drama dopo che l'attore ha drasticamente diminuito la sua presenza sul set a causa dei suoi impegni nello spin-off di Grey's Anatomy: Station 19.

Trama ufficiale 15x13: 'I walk the line'

Con largo anticipo la ABC ha rilasciato anche la sinossi ufficiale del tredicesimo episodio della stagione che andrà in onda giovedì 14 febbraio in America. Ecco la trama: "Un'enorme quantità di pazienti invade il Grey Sloan Memorial Hospital a causa di una sparatoria avvenuta durante una parata. Un inaspettato arrivo dal passato destabilizza Maggie nello stesso giorno in cui Meredith prova a dirle che sta frequentando il suo ex fidanzato DeLuca. Nel frattempo, Owen e Amelia ricevono una notizia che potrebbe potenzialmente cambiare la vita di Betty."

L'episodio dal titolo" I Walk the Line" è stato scritto da Tameson Duffy e diretto dall'interprete di Owen Hunt, Kevin Mckidd alla terza esperienza alla regia in questa stagione. Tra le guest star dell'episodio Greg Germann nel ruolo di Tom Koracik e l'intero gruppo di specializzandi.

Farà, inoltre, il suo debutto l'attrice Jennifer Grey già annunciata ad inizio stagione. Nonostante non siano ancora stati comunicati dettagli relativi al ruolo che interpreterà, è stato svelato il nome del suo personaggio: Carol Dickinson.

Al momento, infine, si conoscono solo i titoli della 15x14 in onda il 21 febbraio e della 15x16 in onda il 7 marzo: "I Want a New Drug" e "Bood and Water". Poche e non confermate informazioni, invece, circa il quindicesimo episodio della stagione che renderà Grey's Anatomy, con ben 331 puntate, il medical drama più longevo della televisione americana. Al momento è stata resa nota solo la regista dell'episodio che sarà Chandra Wilson, l'interprete di Miranda Bailey.