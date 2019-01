Annuncio

Annuncio

La puntata odierna di Vieni da me [VIDEO], programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, è stata molto movimentata, non tanto per gli ospiti che vi hanno presenziato quanto, piuttosto, per ciò che è accaduto ad una signora del pubblico. La conduttrice Caterina Balivo, infatti, si è presa un bello spavento poiché una persona ha avuto un malore in diretta che ha generato l'interruzione della trasmissione. La Balivo ha detto: "Scusate, non riesco ad andare avanti".

Una signora del pubblico ha un malore in diretta: Caterina Balivo si spaventa

Durante la puntata odierna di Vieni da me è successo qualcosa di inaspettato.

Caterina Balivo, infatti, stava intervistando come di consueto uno dei suoi ospiti, in questo caso si trattava di Paola Saluzzi. Durante l'intervista nel corso della quale l'ospite ripercorreva il viale dei ricordi insieme alla conduttrice, è accaduto un qualcosa di assolutamente imprevisto.

Advertisement

Una signora del pubblico, infatti, ha avuto un malore in diretta generando il caos in studio e un grosso spavento per Caterina Balivo [VIDEO]. La conduttrice, visibilmente preoccupata, ha informato il suo pubblico di quanto stesse accadendo in quel momento. La Balivo, infatti, ha spiegato che una signora del pubblico si era sentita male ed era assistita dal personale medico presente in studio.

La presentatrice non è riuscita a trattenere la preoccupazione, tanto che ha ribadito di non riuscire ad andare avanti con la trasmissione fino a quando non si sarebbe risolta la situazione. Dopo un po' di tempo è stato chiesto alla produzione di abbassare il livello dei riscaldamenti. Molto probabilmente a favorire lo svenimento della signora in questione sono stati infatti i caloriferi troppo alti.

Advertisement

I migliori video del giorno

Caterina Balivo riprende la trasmissione dopo lo spavento

Dopo un po' di tempo, la Balivo ha aggiornato il pubblico circa le condizioni di salute della signora in questione rassicurando tutti affermando: "Mi dicono che adesso sta meglio". Secondo quella che è stata una prima ricostruzione dei fatti, pare che la signora abbia avuto uno svenimento, molto probabilmente causato dall'elevata temperatura all'interno dello studio. Il personale medico in studio è intervenuto prontamente con le prime tecniche di rianimazione, grazie alle quali la signora pare essersi ripresa, pertanto, la trasmissione è potuta proseguire.

Insomma, Caterina Balivo si è presa davvero un bello spavento in diretta.