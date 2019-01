Annuncio

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, una delle coppie più amate di Uomini e Donne [VIDEO], si sono lasciati. La loro storia d'amore è iniziata quattro anni fa sotto i riflettori della trasmissione, ma è giunta al capolinea, come hanno annunciato i diretti interessati sui social. Colloricchio è stato il primo a dare la notizia in una Instagram stories in cui è apparso abbastanza amareggiato per la rottura con Nicole. Sembra si sia trattato di una decisione presa di comune accordo che però, inevitabilmente, ha lasciato l'amaro in bocca.

I due giovani hanno chiesto ai follower di rispettare la loro decisione ed evitare commenti inappropriati. Il pubblico del programma vorrebbe vedere i beniamini di Uomini e Donne [VIDEO] sempre felici e innamorati, ma ciò non è sempre possibile.

I rapporti d'amore nati sotto i riflettori spesso faticano a trovare stabilità o volgono al termine a causa di un duro impatto con la realtà. La Mazzocato ha ammesso che da tempo mancava tra loro "quel pizzico di passione e sentimento". Probabilmente, come si evince dalle parole dell'ex corteggiatrice, la storia d'amore si è esaurita nel tempo.

Nicole ha ammesso di conservare un buon ricordo della storia con Fabio

Nicole Mazzocato ha dichiarato sui social di voler conservare ricordi belli della sua storia con Colloricchio, partendo dal presupposto che non si possano buttar via quattro anni d'amore. Continuando la relazione, probabilmente, i due avrebbero potuto rovinare ciò che di bello hanno vissuto assieme. Tuttavia, fino a qualche settimana fa, proprio Nicole Mazzocato ha parlato di matrimonio, per cui i follower hanno sperato di vederla in abito bianco accanto a Fabio.

Qualcosa deve essersi rotto nel loro rapporto, per cui entrambi hanno fatto un passo indietro, preferendo prendere strade diverse. La Mazzocato ha scritto sui social di aver provato a far andare la relazione nel verso giusto, ma di non esserci riuscita. Tuttavia, l'ex corteggiatrice ha affermato di aver imparato molto da questa relazione, avendone passate tante assieme a Fabio. Quest'ultimo sui social è apparso visibilmente commosso nel dare l'annuncio inaspettato della rottura. Ha dichiarato che sia lui che Nicole hanno avuto bisogno di capire dove fossero diretti e, per far ciò, hanno dovuto prendere le distanze l'uno dall'altra. Non resta che attendere prossimi aggiornamenti sui social da parte dei diretti interessati che già da tempo non si mostravano più assieme.