Nel pomeriggio di oggi, come di consueto, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Vieni da Me. Caterina Balivo ha chiuso la puntata in evidente stato di agitazione per il ricordo dei sopravvissuti alla tragedia dell'hotel Rigopiano. Dopo le interviste riservate al comico Gabriele Cirilli e al cantante partenopeo Sal Da Vinci con il figlio, si è proseguito con il solito gioco, ormai arrivato quasi alla soglia dei 4 mila euro. Nello spazio dedicato al racconto delle storie, la conduttrice ha ospitato Marco e Gianpaolo.

Il racconto straziante dei due sopravvissuti alla tragedia dell'hotel: Marco e Gianpaolo

Marco e Gianpaolo sono due dei sopravvissuti nel disastro avvenuto il 18 gennaio del 2017: entrambi hanno perso i loro affetti.

Da subito il ricordo delle vittime rimaste coinvolte nella tragedia ha fatto commuovere [VIDEO] i presenti in studio. Caterina Balivo ha introdotto così l’argomento: “Un pensiero a tutti i familiari delle vittime, che da quella data hanno visto la loro vita cambiare per sempre”.

Marco ha raccontato che dopo la slavina che ha investito l’hotel spostandolo di circa 10 metri ha perso i pilastri fondamentali della sua vita. Invece Gianpaolo nonostante le condizioni meteo avverse era partito per due giorni di relax con la moglie. Ad attendere il ritorno dei due sposini a Roma c’era la piccola Gaia. Tutt'ora l’ex pasticcere romano sul corpo porta i segni di quel maledetto evento. Per il romano è stato davvero difficile spiegare ad una bambina di 5 anni, la scomparsa della mamma. Da subito entrambi i racconti hanno preso una piega straziante, tanto che la padrona di casa ha accennato i primi segni di cedimento.

Dopo aver ascoltato lo straziante racconto dei suoi ospiti, Caterina Balivo doveva dare la linea alla fiction ''Il paradiso delle Signore''. Nel ricordare le 29 vittime della tragedia, la padrona di casa ha avuto il crollo tanto da interrompere la lettura di tutti i nomi. Tra le lacrime ed un silenzio surreale, la Balivo ha chiuso il collegamento.

Le scuse della Balivo su Instagram

Caterina Balivo dopo aver chiuso la puntata odierna di Vieni da Me in un pianto davvero commosso, ha fatto chiarezza in merito all'accaduto. Terminata la puntata la conduttrice Rai si è scusata con i telespettatori. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la Balivo [VIDEO] ha scritto: “Non sono riuscita a trattenere le lacrime e non sono riuscita a salutare in diretta. Scusate non sono riuscita ad essere una brava conduttrice, ma la Caterina ha prevalso sul mio ruolo”. All'indirizzo della donna sono arrivati molti messaggi di sostegno.

Qui sotto vi alleghiamo il post della Balivio dove ha chiesto scusa ai telespettatori.