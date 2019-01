Annuncio

A quasi una settimana dallo start ufficiale de L'Isola dei Famosi, è andato in onda il nuovo appuntamento televisivo di Domenica Live, il programma domenicale condotto da Barbara D'Urso che ha visto l'ex-naufraga Eva Henger rivelare di aver ricevuto una querela, sporta da parte di Francesco Monte, a seguito del tanto discusso canna-gate. L'aitante ex-tronista di 'Uomini e Donne' l'anno scorso venne accusato da Eva di aver fatto uso di marijuana, nel residence messo a disposizione dalla produzione de L'Isola per i concorrenti del reality.

Francesco Monte querela Eva Henger: lo scoop a 'Domenica Live'

“Alla signora Eva Henger è stata notificata la querela del signor Monte Francesco". Queste sono le parole che la conduttrice Barbara D'Urso ha usato per annunciare ai telespettatori l'azione legale intrapresa dall'ex tronista.

“Si. La tempistica è bellissima. Io non credo alle coincidenze. Arriva proprio nel momento in cui comincia l’altra Isola.'', ha dichiarato in modo ironico la Henger, in risposta a quanto era stato poco prima annunciato dalla conduttrice partenopea, [VIDEO] [VIDEO]ai microfoni del talk-show. Le dichiarazioni rilasciate a 'Domenica Live' dalle dirette interessate possono essere ascoltate in un video pubblicato sul sito Mediasetplay.

Nella nuova puntata di 'Domenica Live', andata in onda ieri, l'ex diva dell'eros ha parlato con Barbara D'Urso, esprimendo il suo pensiero maturato circa la tempistica con cui Monte abbia deciso di adire le vie legali nei suoi confronti. La Henger ritiene che non sia una coincidenza il fatto di aver ricevuto una querela da Monte proprio in concomitanza con lo start della quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, motivo per il quale sospetta che Francesco possa aver architettato una strategia mediatica allo scopo di ottenere visibilità e consenso del pubblico.

Eva anticipa nuovi gossip in arrivo

La querela che Francesco Monte ha sporto a carico di Eva Henger giunge a quasi un anno dall'accusa di uso di sostanze stupefacenti che era stata mossa in diretta a L'Isola Dei Famosi da parte dell'ex attrice a luci rosse contro l'ex-tronista di 'Uomini e Donne'. Stando a quanto è stato [VIDEO] [VIDEO] ad oggi dichiarato da Eva Henger, Monte avrebbe fatto uso di marijuana nel corso della sua permanenza alla tredicesima edizione de L'Isola Dei Famosi. La stessa ha anticipato altresì alla D'Urso che, tra una settimana di tempo, potrebbero essere rivelati nuovi dettagli a margine della querelle mediatica che la vede coinvolta insieme a Francesco Monte.

“Barbara io settimana prossima torno con avvocato e ci facciamo una risata", ha detto e, subito dopo, l’ospite ha fatto capire alla D’Urso di essere venuta a conoscenza di alcune cose che riguardano anche la stessa presentatrice. “Non credo che sia vera questa cosa su di te. Vedremo".