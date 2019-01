Advertisement

La Vita in Diretta è un programma televisivo con approfondimenti delle ultime notizie e con il racconto dei fatti di cronaca nera. La trasmissione è condotta da Tiberio Timperi e dalla collega Francesca Fialdini. Nel corso dell'ultima puntata, durante uno scambio di battute tra i due conduttori, Tiberio Timperi ha fatto una domanda alla collega davanti le telecamere che ha fatto calare il gelo in studio: 'Con chi eri in ascensore?', riferendosi allo spiacevole episodio capitato alla Fialdini, rimasta bloccata in ascensore qualche giorno fa.

Vita in Diretta, Timperi fa una battuta inappropriata

Francesca Fialdini, conduttrice del programma di Raiuno 'La Vita in Diretta', è da sempre uno dei volti più amati della Rai.

Dopo i timori di venerdì scorso sulla possibilità di aver contratto l'influenza, ora la presentatrice sembra stare meglio, tranne per un piccolo episodio spiacevole avvenuto negli studi della Rai. La Fialdini è rimasta bloccata in ascensore, ma fortunatamente gli addetti del pronto intervento sono riusciti a tirarla fuori dopo non molto tempo [VIDEO]. Tra la conduttrice e il suo collega Timperi spesso si è parlato di dissidi, ma sembra che puntata dopo puntata questi malintesi si siano dissipati tanto da far pensare che ora i due vadano molto d'accordo. Tiberio Timperi, però, noto per le sue battute bruciapelo nel corso dell'ultima puntata de La Vita in Diretta ha fatto una domanda che possiamo definire inopportuna alla collega: davanti le telecamere, in diretta, le ha chiesto in compagnia di chi si trovasse bloccata in ascensore.

Il pubblico presente in studio, sia quello da casa, sono rimasti interdetti da questa domanda e qualcuno ha definito la battuta di Timperi di cattivo gusto. Non si può escludere, però, che il siparietto possa essere stato montato appositamente per far parlare dell'accaduto. Contrariamente a quanto possa sembrare davanti alle telecamere, qualcuno in Rai, parla di rapporti difficili tra i due presentatori.

Concorrenza interna in Rai

Sebbene si tratti della stessa emittente televisiva, la Rai, i due canali principali (Rai 1 e Rai 2) sembrano farsi concorrenza. Su Rai 2, nell'ora in cui è in onda La Vita in Diretta è stato programmato un nuovo quiz televisivo: Apri e Vinci. La trasmissione, condotta da Costantino della Gherardesca, è stata inserita in quella fascia oraria da Freccero (ex direttore di Rai 4). Secondo un'indiscrezione di Dagospia, la scelta oraria non sta piacendo affatto [VIDEO] ai piani alti di viale Mazzini, preoccupati dalle conseguenze negative su ascolti e introiti pubblicitari.