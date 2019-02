Annuncio

Con una dichiarazione ufficiale congiunta di Mediaset e del Clan Celentano, è stato comunicato che la Serie TV Adrian è stata sospesa per almeno due settimane a causa di un malanno di stagione che ha colpito il Molleggiato. Tutto ciò arriva dopo le tante polemiche e critiche sullo show evento tanto pubblicizzato nelle scorse settimane a suon di spot ad alto volume, ma che si è rivelato, almeno sino ad ora, un clamoroso flop, visti i dati di ascolto in continuo crollo. Un duro colpo per Mediaset, che aveva puntato molto sul programma di Celentano annunciato come l'evento televisivo dell'anno.

Adrian, Celentano dà forfait per l'influenza

Da quanto comunicato con una nota ufficiale nella giornata di ieri, sembra che una pesante influenza abbia messo ko il Molleggiato, il quale non potrà dirigere lo show Aspettando Adrian, trasmesso in diretta dal teatro Camloy di Verona e che fa da traino alla serie animata.

Stando a quanto riportato, i medici curanti hanno prescritto un paio di settimane di riposo all'artista e di conseguenza hanno costretto Mediaset a sospendere la messa in onda dello show per il periodo della convalescenza di Celentano. Un forfait che arriva dopo le deludenti prime quattro puntate di Adrian trasmesse su canale 5 il lunedì in prima serata.

Per Adrian ascolti flop, delusione per Mediaset

Il comunicato congiunto di Mediaset e del Clan Celentano circa i problemi di salute di Adriano e la conseguente interruzione della messa in onda di Adrian, arrivano dopo le tante critiche e polemiche sullo show-evento delle scorse settimane e che ha visto il pubblico di settimana in settimana fuggire da Canale 5 il lunedì sera.

Un drastico calo degli ascolti che si è ripetuto anche nella quarta puntata trasmessa lunedì 4 febbraio e che ha visto una media di soli 2 milioni di telespettatori con uno share dell'8,9% per lo show in diretta da Verona, ulteriormente calati con la messa in onda del cartoon di animazione. Un vero e proprio flop per una serie che era stata annunciata come l'evento televisivo dell'anno e che invece ha visto Mediaset costretta a leccarsi le ferite per un risultato deludente e al di sotto delle aspettative.

Già negli ultimi giorni, i vertici del Biscione erano stati costretti correre ai ripari, cambiando giorno di programmazione per le prossime puntate e spostando lo show al martedì. Non è dato sapere al momento se l'interruzione sia davvero dovuta all'influenza che ha colpito Celentano o se sia invece figlia delle tante critiche e degli ascolti disastrosi.