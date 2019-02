Annuncio

Annuncio

Una vita in onda su Canale 5 è pronta a sorprendere con le anticipazioni delle puntate spagnole. Negli episodi ora in onda, Blanca ha scoperto di essere incinta, sebbene non sappia chi sia il padre: Samuel o Diego? La giovane, destabilizzata, ha trovato in Leonor l'unica amica con la quale confidarsi. Intanto Olga, gelosa della gemella, cercherà in tutti i modi di raggiungere quella felicità mai conosciuta fino ad ora, costi quel che costi. Ursula, approfittando del suo labile stato mentale, sfrutterà la fragilità di Olga a suo vantaggio. Nelle puntate spagnole, la giovane non riuscirà più a contenere la rabbia e l'invidia nei confronti della gemella, tanto da arrivare a progettare la sua efferata morte. Come? In un bosco freddo e tetro, lo stesso in cui vent'anni prima sua madre Ursula la abbandonò crudelmente.

Annuncio

Una Vita, anticipazioni spagnole: le torture di Olga

Stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita Acacias 38, Olga non riuscirà a sopportare che sua sorella abbia avuto un destino più fortunato. Sarà così che inizierà a torturarla psicologicamente, giorno dopo giorno. La scomparsa improvvisa di Blanca preoccuperà molto Samuel, certo che dietro tutto ciò ci sia lo zampino di Ursula. La Dicenta, dal canto suo, non mostrerà alcun segno di cedimento, facendo infuriare il giovane Alday. L'unico modo per convincere la ex istitutrice a mettersi sulle tracce di Blanca è una promessa: la distruzione del documento che la incastra in merito all'incidente di Jaime in cambio della verità su dove sia Blanca.

Annuncio

A patto sancito, Ursula accompagnerà Samuel nel luogo in cui è nascosta la figlia, ma qui non troverà nessuno. Olga infatti, mandano all'aria il piano abilmente tessuto con la madre, ha perso la testa, portando Blanca nel luogo in cui lei stessa fu abbandonata da Ursula.

Blanca e Olga, un tragico epilogo

Samuel e Ursula sono alla disperata ricerca di Blanca e Olga. Diego invece non può fare altro che sperare in un miracolo. Le anticipazioni delle puntate di Una Vita svelano che il giovane Alday verrà colpito a tradimento da Olga in mezzo al bosco, cadendo esanime mentre Ursula è lontana. Sola e senza controllo, la giovane benderà Blanca e sarà decisa ad ucciderla. Ma ecco arrivare la Dicenta che, sorprendendo Olga alle sue spalle, proverà a fermarla.

Annuncio

Il coltello le cadrà dalle mani, un momento di disattenzione che consentirà a Blanca di fuggire alla sua morsa e scappare: si salverà? Lo sapremo con le prossime anticipazioni spagnole di Una Vita.