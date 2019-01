Annuncio

Le tante polemiche seguite alla messa in onda delle prime due puntate di Adrian sono servite ad Adriano Celenatno per apparire sul palco di Verona nella terza puntata andata in onda il 28 gennaio e cantare finalmente due canzoni, non prima di di aver inscenato una confessione recitata che fa il verso al flop di ascolti. Dopo le due apparizioni lampo delle prime due puntate dunque, il molleggiato regala al pubblico qualcosa in più, come forse ci si aspettava sin dall'inizio, per uno show tanto pubblicizzato e che sino ad ora ha deluso le aspettative.

Ma che non è bastato a risollevare le sorti del programma, che ha visto un nuovo drastico calo di ascolti anche nella terza puntata [VIDEO] con una media di soli 3 milioni di spettatori.

Celentano risponde alle polemiche: 'Ho scientemente sabotato gli ascolti di Canale 5'

Sono servite una marea di critiche e polemiche nelle prime due puntate per far sì che Adriano Celentano salisse sul palco e regalasse due canzoni al pubblico. Nello show 'Aspettando Adrian' trasmesso in diretta da Verona ieri 28 gennaio in prima serata su Canale 5, il molleggiato a differenza delle volte precedenti, ha deliziato il pubblico sulle note di due canzoni [VIDEO], non prima di una confessione recitata in cui fa il verso alle critiche e alle polemiche sul drastico calo degli ascolti delle prime due puntate. 'Ho scientemente sabotato gli ascolti di Canale 5' confessa Celentano al frate Frassica, continuando poi 'dei sei milioni iniziali ne rimarrà solo uno'. Ospite della terza puntata di 'Adrian' Ilenia Pastorelli, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello, che in un monologo ha portato in primo piano il tema della violenza sulle donne.

Adrian, 3^ puntata del 28 gennaio: nuovo drastico calo degli ascolti nonostante Celentano canti

L'attesissima Serie TV di Adriano Celentano tanto pubblicizzata sta diventando un clamoroso flop, con gli ascolti che continuano a calare puntata dopo puntata. La puntata di ieri 28 gennaio ha fatto registrare una media di 3.029.000 spettatori con uno share dell'11,9% nella prima parte, scesi a 2 milioni con la messa in onda del cartoon di animazione Adrian. Dati imbarazzanti per quello che era stato definito l'evento televisivo dell'anno e che potrebbero costringere Mediaset a correre ai ripari, magari con un cambio di programmazione. Adrian è stato stracciato dalla concorrenza, che ha visto ieri in prima serata il successo della fiction di Rai 1 'La compagnia del cigno', la quale ha tenuto incollati al televisore più di 5 milioni di italiani. Dati preoccupanti per Mediaset che tanto ha investito sullo show evento di Celentano e che a questo punto possiamo dire, ha deluso le aspettative.