Annuncio

Annuncio

Festival di Sanremo: gli ospiti della 3^ Serata

Dopo la serata di ieri, che ha visto protagonisti nomi come Riccardo Cocciante, e Marco Mengoni - oltre al premio alla carriera postumo per Pino Daniele e l'omaggio a Lelio Luttazzi - anche nella terza serata si alterneranno diversi grandi nomi. Su tutti spicca Antonello Venditti, che celebra il quarantennale dell'album 'Sotto il segno dei pesci' che segnò il suo esordio musicale. Ci saranno anche Alessandra Amoroso, che celebra 10 anni di carriera, Umberto Tozzi e Raf, oltre ad Ornella Vanoni, che vediamo in queste settimane ogni sabato in 'Ora o mai più'.Per la parentesi cinematografica, ci sarà Serena Rossi, protagonista di 'Io sono Mia'.

Festival di Sanremo: presentazione della terza serata

Questa sera - giovedì 7 febbraio - andrà in scena la terza serata della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, nella quale si esibiranno i 12 canti in gara che non si sono esibiti nella serata di ieri.

Annuncio

Certamente, nella seconda serata si è alzata la qualità dei momenti comici che hanno visto protagonisti i conduttori. Mentre Claudio Bisio ha dimostrato di non avere mai perso l'intesa con Michelle Hunziker, Virginia Raffaele ha divertito con la sua interpretazione originale della 'Carmen'

La serata si aprirà dando spazio ai 12 cantanti in gara, i quali saranno valutati a loro volta dalla giuria della sala stampa. Saliranno sul palco Ultimo, The Zen Circus, Cristicchi, Renga, Boomdabash, Mahmood, Nigiotti, Tatangelo, Irama, Patty Pravo e Briga, Motta e D'Angelo e Cori.