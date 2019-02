Annuncio

Ieri sera, sabato 2 febbraio, è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi. Tra gli ospiti della serata ci sono stati anche il calciatore Mauro Icardi e la sua compagna Wanda Nara. I due protagonisti sono stati chiamati da una famiglia per fare una sorpresa alla giovanissima Serena, una ragazza di 23 anni cresciuta troppo in fretta a causa della morte prematura della mamma. Quando la coppia si è avvicinata alla ragazza, però, quest'ultima ha corteggiato il calciatore dicendo: "Vieni a casa con me".

Lui ha sorriso e la sua compagna, in modo scherzoso, ha risposto: "No, così no, se vengo anche io si".

C'è Posta per te: la bellissima sorpresa a Serena da parte dei due fratelli e del padre

La puntata di ieri di C'è Posta per te è stata davvero interessante.

Quasi verso la fine della puntata c'è stata la sorpresa a Serena. La giovane 23enne, appassionata di calcio e, soprattutto, di Mauro Icardi ha dovuto fare i conti troppo presto con i drammi della vita. La sua mamma, infatti, è scomparsa a causa di una malattia e la ragazza ha provato in tutti i modi a sostituirla. La ragazza si prende cura costantemente dei suoi due fratelli maschi e del padre, proprio come faceva sua madre. Per questo motivo, come segno di devozione e riconoscenza, la sua famiglia ha voluto farle una bellissima sorpresa, portandola a C'è Posta per te e facendole conoscere il suo più grande idolo: Mauro Icardi. Il calciatore è stato accompagnato, come di consueto, dalla sua compagna Wanda Nara e, alla luce di quanto accaduto, ha fatto bene.

Serena corteggia Mauro Icardi dinanzi alla sua compagna Wanda Nara che risponde: 'No, così no'

Serena, infatti, ha corteggiato il calciatore davanti agli occhi di Wanda. La ragazza ha detto: "Vieni a casa con me".

Wanda Nara, a quel punto, ha risposto dicendo: "No, così no, se vengo anche io si". Le parole della compagna di Mauro Icardi sono state sarcastiche ma, allo stesso tempo, molto decise. La donna, infatti, ci ha tenuto a "rimarcare il territorio" e a tenersi stretto il suo bel calciatore. Ad ogni modo, il clima è stato smorzato dalle risate e dalla padrona di casa Maria De Filippi che, come sempre, è riuscita a tenere perfettamente a bada tutta la situazione. Mauro Icardi, infine, ha dato a Serena dei regali, tutti inerenti il calcio, e poi si sono scambiati un dolce ed emozionante abbraccio una volta aperta la busta.