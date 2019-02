Annuncio

Buone notizie per i telespettatori de Il Segreto e Una vita che questa sera potranno nuovamente seguire il graditissimo episodio speciale su Rete 4. La scorsa settimana Mediaset aveva deciso di sospendere tale appuntamento per evitare la rivalità con La Dottoressa Giò, trasmessa eccezionalmente di martedì. In molti si erano detti delusi per questa decisione, soprattutto considerando che gli ascolti delle due serie iberiche erano stati positivi anche sulla quarta rete. Ma fortunatamente a partire da oggi 5 febbraio tutto tornerà alla normalità con gli orari ai quali i telespettatori erano stati abituati fin dal mese di dicembre.

Sarà Il Segreto a cominciare per primo, a partire dalle ore 21:30 circa e solo successivamente passerà la parola alla "cugina" Una Vita. Le vicende di Acacias 38, infatti, avranno inizio alle ore 22:30 circa e proseguiranno fino alle ore 23:30.

Si tratterà di due appuntamenti nei quali non mancheranno i colpi di scena, come riportano le anticipazioni dell'appuntamento serale odierno.

Il Segreto anticipazioni: Fernando scopre che Maria è viva

Le anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata serale di oggi 5 febbraio confermano la preoccupazione di Isaac dopo la sparizione di Elsa. Quest'ultima ha appreso che il fidanzato è il padre del bambino che Antolina aspetta ed è fuggita, senza sentire ragioni. Isaac chiederà aiuto a Don Anselmo, nella speranza che lui possa in qualche modo trovare la ragazza ma alla fine sarà Fè ad imbattersi in Elsa e a prestarle soccorso. Raimundo sarà molto preoccupato per le sorti di Maria, che da troppo tempo non dà sue notizie. Fernando comincerà ad indagare per scoprire cosa stia nascondendo l'ex locandiere e si imbatterà in un telegramma arrivato proprio da Maria.

Sarà così che, a distanza di anni dalla sparizione dell'ex moglie, Mesia scoprirà che la Castaneda non è morta come lui aveva sempre pensato. Adela continuerà a lottare tra la vita e la morte, causando l'inevitabile preoccupazione del marito Carmelo.

Una Vita anticipazioni puntata serale: la disperazione di Rosina

La telenovela Una Vita andrà in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 22:30, appena dopo Il Segreto. Le anticipazioni odierne confermano la disperazione nella quale verrà a trovarsi Rosina, dopo la scoperta delle sue reali condizioni. Non è incinta, come aveva sperato, ma si trova in menopausa. La madre di Leonor continuerà ad allontanare da sé Liberto, dicendosi convinta di non essere la persona giusta per renderlo felice. Lui, a suo dire, merita una donna più giovane che possa renderlo padre come lui desidera. Simon deciderà di seguire Adela a Salamanca, per non crearle alcuna preoccupazione in merito ad un suo possibile incontro segreto con Elvira. Servante si sfogherà con Casilda, dicendo di sentire molto la mancanza della moglie Paciencia. La domestica cercherà di rincuorare l'amico ma allo stesso tempo lo inviterà a non commettere errori e a porre fine alla sua frequentazione con Juana.