Ieri, lunedì 28 gennaio, è andata in onda la terza puntata del programma e della serie di Adriano Celentano "Adrian". Dando uno sguardo a quelli che sono stati gli ascolti, è possibile evidenziare che Celentano abbia perso 3.000.000 di spettatori dalla prima alla terza puntata. Lo share di Canale 5, infatti, è rimasto fermo all'11%, risultato davvero deludente [VIDEO]se paragonato a quello raggiunto dagli avversari.

Celentano perde 3.000.000 di spettatori dalla prima alla terza puntata: un flop senza precedenti

I telespettatori nutrivano molte speranze nella serie su Adriano Celentano.

L'evento era super atteso e le pubblicità, a volume decisamente superiore rispetto al solito, suscitavano molto interesse e curiosità nei telespettatori. Per questo motivo, la prima puntata dello show e della serie, andata in onda lunedì 21 gennaio, era riuscita ad otteneri risultati alquanto positivi, parliamo di circa 6 milioni di spettatori. Il numero, tuttavia, è calato drasticamente nelle puntata e seguire.

La messa in onda di martedì, infatti, è stata caratterizzata da un calo molto intenso ma il distacco maggiore si è verificato ieri. La puntata, infatti, è riuscita a coinvolgere circa 3 milioni di spettatori, praticamente la metà rispetto all'esordio, guadagnando un misero 11% di share.

Per quanto riguarda La compagnia del cigno, invece, la fiction in onda su RAI 1, i risultati sono stati molto migliori. La serie, infatti, è riuscita ad ottenere un seguito di quasi 5 milioni e mezzo di spettatori, ottenendo il 23,34% di share. Beppe Grillo, invece, su RAI 2 ha raggiunto il 4,34% di share.

Adriano Celentano vuole sabotare gli ascolti Mediaset e ci sta riuscendo perfettamente

Adriano Celentano, dunque, sta deludendo notevolmente il suo pubblico. La sua strategia di creare scompiglio non apparendo sul palco, oppure facendolo, ma solo per pochi minuti, non sta riscuotendo molto successo.

Ad ogni modo, nel corso della puntata di ieri, Celentano ha spiazzato tutti, dal momento che ha confessato di voler sabotare gli ascolti Mediaset: "Voglio sabotare gli ascolti [VIDEO]per altre sei volte, fino a che dei 6 milioni della prima puntata non ne resti solo 1". L'ironia di Celentano è stata sottile e sagace. Ad ogni modo, la situazione sembra essere irrisolvibile. Sta di fatto che nemmeno la performance sul palco durante la quale ha cantato due brani è riuscita a sollevare l'audience.