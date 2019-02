Annuncio

Ieri è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata di Adrian. La serie animata ideata da Adriano Celentano, dopo le polemiche delle scorse settimane, ha registrato un vero e proprio tonfo di ascolti. Terminato l'effetto curiosità della storia, ambientata in un'Italia distopica del 2068, il Molleggiato ha raccolto diverse delusioni dai dati Auditel. Male anche stavolta la prima parte con Aspettando Adrian, in diretta dal Teatro Camploy di Verona, che ha totalizzato solamente l'8,9% con meno di 3 milioni di telespettatori.

Ancora più negativi i numeri dell'episodio della serie animata. Quella che era stata fatta passare come la serie evento dell'anno ha raccolto davanti al piccolo schermo solamente 1.527.000 italiani con uno share pari al 7,7%.

Adriano Celentano, dopo le improvvisate delle prime tre puntate, questa volta ha deciso di non presentarsi proprio sul palcoscenisco del Teatro Camploy di Verona. I telespettatori sono stati intrattenuti dai soliti Nino Frassisca e Francesco Scali. In aggiunta questa volta il Molleggato è stato imitato da Max Tortora, ma il risultato non è cambiato affatto. Dopo il quarto flop consecutivo, lo show non andrà in scena di lunedì ma di martedì. Gli autori e Mediaset non sembrano non avere abbastanza coraggio per confrontarsi con i due nuovi episodi del Commissario Montalbano.

Record di ascolti per La Compagnia del Cigno

La Compagnia del Cigno, durante la messa in onda dell'ultima puntata, ha registrato un vero e proprio record di ascolti. La fiction targata Rai1 è stata seguita da ben 5.581.000 spettatori con uno share del 23,21%.

Un cast giovane e frizzante, i problemi di tutti i giorni uniti alla bravura dei musicisti hanno fatto sì che la fiction fosse una delle serie più viste degli ultimi tempi. Le avventure di Matteo e compagni, le vicende delicate di Alessio Boni e Anna Valle hanno conquistato davvero tutti.

Ivan Cotroneo conferma la seconda stagione

A poche ore dal termine della prima serie de La compagnia del Cigno, moltissimi telespettatori si stanno chiedendo se ci sarà una seconda stagione. Per la gioia di tutti i fan della fiction, il regista Ivan Cotroneo ha confermato senza nessuna riserva: "Con Monica Rametta siamo già al lavoro per scrivere la seconda stagione, che poi sottoporremo alla Rai". Per il momento si sa che i protagonisti della prima serie ci saranno, ma ci saranno anche nuovi personaggi.