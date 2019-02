Annuncio

Mancano poche ore al debutto della 69esima edizione del Festival di Sanremo previsto per questa sera in prima serata su Rai1, dove Claudio Baglioni affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele presenterà le 24 canzoni in gara. Si prospetta una lunga serata, dove assisteremo anche all'esibizione sul palco dell'Ariston del tenore Andrea Bocelli accompagnato dal figlio Matteo. Fra gli altri attesi ospiti della kermesse canora, anche la cantante Giorgia, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Anticipazioni prima puntata: sul palco di Sanremo Andrea Bocelli con il figlio Matteo

Tutto pronto per l'esordio dell 69 esima edizione del Festival di Sanremo.

Questa sera infatti, a partire dalle 20.35, su Rai1 andrà in onda la prima delle cinque puntate della kermesse canora che vedrà esibirsi tutti i 24 artisti in gara. Tra i cantanti più attesi, ricoprdiamo il trio Il Volo, Nek, Irama, Anna Tatangelo, Francesco Renga e molti altri.

Il livello della canzoni è molto alto stando alle anticipazioni fornite dal direttore artistico, nonché conduttore Baglioni, al centro delle polemiche in questa vigilia, per gli attacchi di Striscia la notizia, circa un presunto conflitto di interesse. Ospite d'eccezione della prima puntata Andrea Bocelli, che salirà sul palco insieme al figlio Matteo, con cui duetterà nel brano Fall on me presente nel suo ultimo disco uscito ad ottobre 2018. Il ragazzo, classe 1997, è il secondogenito del tenore, ha studiato al Conservatorio di Lucca ed è all'esordio sul palco dell'Ariston. Bocelli duetterà anche con il padrone di casa, Claudio Baglioni, con il brano Il mare calmo della sera.

Sanremo 2019, si parte il 5 febbraio: ospiti anche Giorgia, Hunziker e Favino

Grande attesa dunque per l'esibizione di Andrea e Matteo Bocelli prevista per questa sera, ma i due non saranno gli unici ospiti illustri di questa 69esima edizione del Festival di Sanremo.

Sul palco dell'Ariston è atteso l'arrivo di un'altra grande artista italiana: stiamo parlando di Giorgia. Ma non è tutto, in quanto le anticipazioni sulla puntata del 5 febbraio ci svelano che Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker torneranno a far visita a Claudio Baglioni dopo la trionfante esperienza dell'anno scorso. Per restare in tema di cinema, sul palco atteso anche l'attore Claudio Santamaria. Grandi ospiti italiani quindi, in questa prima serata di Sanremo 2019 che ricordiamo, prenderà il via questa sera, a partire dalle 20.35 su Rai1.